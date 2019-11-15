الدوري الأميركي للمحترفين: ثلاثية موريس تمنح نيكس الفوز على مافريكس

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نيويورك (أ ف ب)

قاد ماركوس موريس فريقه نيويورك نيكس للفوز 106-103 على ضيفه دالاس مافريكس الخميس بتسجيله ثلاثية مهمة قبل 13 ثانية من نهاية مباراتهما ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ومنح موريس بعد مجهود فردي ومحاولة ناجحة من خارج القوس، فريقه التقدم 104-101 مع تبقي 13,2 ثانية من زمن الربع الأخير. وتمكن فريقه من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، على رغم سلة لنجم دالاس السلوفيني لوكا دونشيتش قلصت الفارق الى نقطة (103-104) قبل 5,8 ثوانٍ من النهاية.

ولقي اللاتفي كريستباس بروزينغيز لاعب نيويورك السابق الذي انتقل الى دالاس في مطلع العام الحالي، ترحيباً من نوع خاص في أول عودة له إلى قاعة "ماديسون سكوير غاردن"، حيث قوبل بصافرات الاستهجان وصيحات للمشجعين من قبيل "عد إلى لاتفيا" و"خائن".

وسجل بروزينغيز خلال المباراة 20 نقطة وأضاف 11 متابعة، في حين حقق زميله السلوفيني لوكا دونشيتش، خامس "تريبل دابل" له هذا الموسم هذا الموسم برصيد 33 نقطة و11 تمريرة حاسمة و 10 متابعات.

لكن ذلك لم يكن كافياً لإيقاف نيكس الذي حقق فوزه الثالث فقط في 12 مباراة هذا الموسم، علما بأن اثنين منها كانا على حساب مافريكس. وحقق نيويورك فوزه الأول على دالاس هذا الموسم في الثامن من الشهر الحالي.

وكان موريس أفضل لاعب في صفوف نيكس، وأنهى المباراة مع 20 نقطة وهخمس متابعات، بينما ساهم زميله جولياس راندل بـ17 نقطة و10 متابعات.

وفي مباراة ثانية، سجل الشاب كيندريك نان 23 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة ليمنح فريقه ميامي هيت الفوز على مضيفه كليفلاند كافالييرز 108-97.

وهو الفوز السادس لميامي في آخر ثماني مباريات، ليرفع رصيده إلى ثمانية انتصارات مقابل ثلاث هزائم.

وشكل اللعب الجماعي مفتاحا أساسيا لفوز ميامي، اذ سجل ستة لاعبين بينهم نان، أكثر من عشر نقاط، منهم بام أديبايو الذي سجل 16 نقطة مع 15 متابعة، والناشئ تايلور هيرو العائد من الإصابة (16 نقطة)، وجيمي باتلر (14 نقطة).

في المقابل، كان كيفين لوف أفضل مسجل في صفوف كافالييرز، بطل الدوري عام 2016، بتسجيله 21 نقطة مع 10 متابعات.

- بداية موسم بول جورج -

ومن خلال تسجيله لنحو ربع نقاط فريقه، تمكن جروو هوليداي من قيادة فريقه نيو أورليانز بيليكانز للفوز على لوس أنجليس كليبرز 132-127.

وسجل هوليداي 36 نقطة، وأضاف سبع تمريرات حاسمة وأربع متابعات.

وأفسد هوليداي بداية موسم بول جورج الذي يلعب للمرة الأولى منذ انضمامه الى صفوف كليبيرز كلاعب حر في ختام الموسم الماضي، وبذلك بعد تعافيه من جراحة في الكتف.

وأنهى جورج المباراة بتسجيله 33 نقطة في 24 دقيقة، إضافة إلى أربع تمريرات وتسع متابعات.

وفي بقية المباريات، فاز ميلووكي باكس على شيكاغو بولز 124-115، وفينيكس صنز على أتلانتا هوكس 128-112، ودنفر ناغتس على بروكلين نتس 101-93.

© 2019 AFP