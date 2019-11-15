المحتجون الجزائريون مجددا في الشارع قبل 48 ساعة من بدء الحملة الانتخابية

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الجزائر (أ ف ب)

قبل 48 ساعة من بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الاول/ديسمبر، نزل المحتجون الجزائريون مجددا للشارع بكثافة للتعبير عن رفضهم لهذا الاقتراع الذي يعتبرون انه سيؤدي الى اعادة انتاج "نظام" يريدون التخلص منه.

ويبدو ان حركة الاحتجاج التي انطلقت في 22 شباط/فبراير 2019 وأدت الى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما من رئاسته البلاد، لا تنحسر. وبدت التعبئة كبيرة في يوم الجمعة ال 39 من التظاهرات، رغم المطر.

وكذلك رغم توقيف نحو مئة متظاهر وناشط وصحافي منذ حزيران/يونيو، وموجة قمع للمتظاهرين بدأت بعيد الغاء انتخابات رئاسية كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو بسبب عدم تقدم مرشحين.

وتجمع نحو مئة صحافي داخل التظاهرة حاملين شريطا أبيض على الذراع كتب عليه "صحافي حر" للتنديد كما قالوا ب"تهديدات وترهيب" بحق الصحافة.

واتهمهم بعض المتظاهرين الغاضبين من تغطية الاحتجاجات في وسائل الاعلام العامة وبعض وسائل الاعلام الخاصة المتهمة بصلات بالسلطة، بانهم "منافقون" وخاطبوهم قائلين "الآن افقتم".

-"ارحل"-

وهتف محتجون متوجهين الى الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الجزائري والذي بات بحكم الامر الواقع الرجل القوي في البلاد، "قايد صالح ارحل".

وترفض قيادة الجيش منذ أشهر أي خيار آخر غير الانتخابات الرئاسية للخروج من الازمة في حين يطلب قادة حركة الاحتجاج ارساء مؤسسات انتقالية.

وهتف متظاهرون "لن تكون هناك انتخابات" وذلك قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية الاحد والتي تستمر ثلاثة أسابيع.

وقال عاشور (سائق تاكسي-54 عاما) "في التجمعات (الانتخابية) سيكون عدد الشرطيين والدركيين أكثر من المواطنين" مضيفا ان القادة "خائفون ممن يرفضون هذا الاقتراع وسيحمون مرشحيهم من غضب الشعب".

وبحسب مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد بدات تغطية لوحات انتخابية بشعارات مناهضة للانتخابات، كما بدأت تنتشر دعوات لعرقلة حركة المرشحين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع البعض ان تشهد مقاطعة واسعة، خمسة مرشحين بينهم بالخصوص رئيس الوزراء الاسبق علي بنفليس وعبد المجيد تبون.

-"مجرد وعود"-

وبالنسبة لعائشة (متقاعدة) فان الاقتراع "سيكون الانتخابات الرئاسية الاهم منذ الاستقلال في مستوى نسبة المقاطعة".

وقالت قريبتها مليكة بن عبد الرحمن وهي ايضا متقاعدة "كيف يمكن ان نصوت على مرشحين كلهم من أبناء +النظام+؟" مضيفة "ايا كان المرشح في النهاية فان برنامج بوتفليقة هو الذي سيمر اي وعود مجرد وعود لن يتم الوفاء بها".

كذلك اعتبر الستيني كمال بن محمد ان "هذه الانتخابات ليست سوى +موسى الحاج، الحاج موسى+. فجميع المرشحين هم من دائرة بوتفليقة".

واضاف متسائلا "اليس بنفليس من حظر التظاهر في العاصمة الجزائرية (2001) في عهد بوتفليقة؟ اليس (عز الدين) ميهوبي (رئيس احد الاحزاب التي دعمت بوتفليقة) من كان يدعم تصريحاته قبل بدء حركة الاحتجاج؟".

واعتبر ان جميع المرشحين ينتمون الى "النظام ذاته (...) على حساب الشعب".

وككل اسبوع نزل العديد من المتظاهرين الى العاصمة عشية التظاهر لتفادي حواجز الدرك التي تبطىء او تعطل الجمعة حركة المرور عند مداخل العاصمة.

وراى المهندس يسن (25 عاما) ان "عالمين متوازيين سيتواجهان في 12 كانون الاول/ديسمبر. اغلبية الشعب ضد انتخابات رئاسية ينظمها +النظام+ و+نظام+ يريد تجديد نفسه من خلال اكتساب شرعية عبر انتخابات وهمية ينظمها مزيفون".

© 2019 AFP