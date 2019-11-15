بطولة الماسترز: زفيريف يكمل عقد دور الاربعة ونادال يودع رغم فوزه على تسيتسيباس

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لندن (أ ف ب)

أكمل الألماني ألكسندر زفيريف السابع وحامل اللقب عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب في لندن، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف الرابع 6-4 و7-6 (7-4) الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، ليحرم الإسباني رافايل نادال الأول عالميا من تخطي دور المجموعات.

وكان زفيريف بحاجة إلى الفوز على مدفيديف الذي مني بخسارته الثالثة تواليا، لبلوغ الدور نصف النهائي وهو ما حققه ليطيح بنادال خارج البطولة ويلحقه بالصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني.

وعوض زفيريف خسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الجولة الثانية، وحقق فوزه الثاني في دور المجموعات بعد الأول على نادال في المجموعة الأولى، ولحق بتسيتسيباس والنسموي دومينيك تييم الخامس والسويسري روجيه فيدرر الثالث.

وتساوى زفيريف مع تسيتسيباس الذي كان أول المتأهلين الأربعاء، في عدد الانتصارات والهزائم (فوزان وخسارة واحدة لكل منهم)، لكن اليوناني تصدر أمام الألماني والإسباني بفارق المجموعات (تسيتسيباس كسب 5 مجموعات وخسر اثنتين، نادال كسب اربع مجموعات وخسر مثلها، زفيريف كسب أربع مجموعات وخسر اثنتين).

وفي نصف النهائي السبت، يلعب زفيريف مع تييم متصدر المجموعة الثانية، وتسيتسيباس مع فيدرر ثاني الثانية.

وقال زفيريف "أنا في نصف النهائي مرة أخرى، هذا الملعب هو المسرح الذي لعبت فيه أفضل مستوى لي في كرة المضرب".

وأضاف "اليوم لأن دانييل لم يكن لديه شيء يخسره كان بإمكانه الاستمتاع فقط، ولكن بالنسبة لي كان من الضروري تحقيق الفوز. لقد كان أفضل لاعب منذ الصيف وبالتالي يستحق كل الثناء".

- فوز بلا جدوى لنادال -

وكان نادال حقق الأهم بفوزه على تسيتسيباس في وقت سابق اليوم منعشا آماله في التأهل والتي كانت تتوقف على خسارة زفيريف، بيد أن فوز الأخير أطاح به خارج البطولة.

ويبقى عزاء نادال الوحيد هو ضمانه إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية.

وهو الفوز الثاني تواليا لنادال بعد الأول على مدفيديف الرابع بعدما كان خسر مباراته الأولى أمام زفيريف

وبخصوص مواجهة زفيريف ومدفيديف، قال نادال "لا أعرف ما إذا كنت سأشاهد المباراة. لقد قمت بما كان يتعين علي فعله، والآن لا يمكنني سوى الانتظار فقط".

وأضاف "لعبت مباريات لنحو ثلاث ساعات، ولكنها من ناحية تساعدني. أن أكون قادرا على اللعب لساعات على الملعب يساعدني على اللعب أفضل وأفضل".

واحتاج نادال إلى ساعتين و52 دقيقة لتحقيق الفوز الخامس على تسيتسيباس في ست مواجهات جمعت بينهما والثاني تواليا في ثلاث مواجهات بينهما هذا العام بعدما تغلب عليه في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة، اولى بطولات الغراند سلام، مطلع العام الحالي ونصف نهائي دورة روما للالف نقطة مقابل خسارة في نصف نهائي دورة مدريد للالف نقطة.

وجاءت المجموعة الأولى قوية بين اللاعبين اللذين نجح كل منهما في كسب إرساله حتى الشوط الثاني عشر 6-6 في 49 دقيقة، ليتم الاحتكام الى شوط فاصل حسمه اليوناني في صالحه 7-4 وبالتالي أنهى المجموعة في صالحه 7-6 في 59 دقيقة.

وفرض نادال أفضلية نسبية في المجموعة الثانية وحصل على فرصتين لكسر ارسال اليوناني في الشوط الخامس أهدرهما حيث انقذ تسيتسيباس الموقف وتقدم 3-2، ثم حصل نادال مجددا على كرتين لكسر ارسال اليوناني في الشوط السابع عندما تقدم 30-صفر لكن اليوناني نجح في العودة وحصل على كرة لحسمها لكن نادال ارغمه على التعادل ثم حصل على كرة لكسر ارساله دون جدوى ليتقدم اليوناني 4-3.

وللشوط الثالث على التوالي حصل نادال على فرصة كسر ارسال تسيتسيباس ونجح هذه المرة ليتقدم 5-4، وحصل على ثلاث كرات لحسم المجموعة في صالحه فأهدر اثنتين قبل أن ينجح في الثالث لينهيها في صالحه 6-4 في 47 دقيقة.

وحصل على كرة لكسر ارسال تسيتسيباس في الشوط السابع من المجموعة الحاسمة أنقذها الأخير بإرسال قوي رده الإسباني خارج الملعب.

وحصل نادال على كرة لكسر ارسال اليوناني في الشوط الحادي عشر، انقذها الأخير قبل ان يحصل نادال على كرة ثانية نجح في ترجمتها الى نقطة كسر الارسال ليتقدم 6-5، قبل أن يكسب الشوط الثاني عشر وينهيها في صالحه 7-5 في 66 دقيقة.

© 2019 AFP