بطولة الماسترز: نادال يحقق الأهم بفوزه على تسيتسيباس وينتظر خسارة زفيريف لبلوغ نصف النهائي

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لندن (أ ف ب)

حقق الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا الأهد بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس 6-7 (4-7) و6-4 و7-5 الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، وبات تأهله الى دور الأربعة يتوقف على فوز الروسي دانييل مدفيديف الرابع على الألماني ألكسندر زفيريف السابع وحامل اللقب لاحقا.

وهو الفوز الثاني تواليا لنادال بعد الأول على الروسي دانييل مدفيديف الرابع بعدما كان خسر مباراته الأولى أمام الألماني ألكسندر زفيريف السابع في الجولة الأولى، فتساوى في عدد الانتصارات مع اليوناني الذي كان ضامنا تأهله منذ الجولة الثانية بفوزيه على مدفيديف وزفيريف، بيد أنه يتفوق على الماتادور الإسباني في عدد المجموعات التي خسرها في الدور الاول (خسر مجموعتين مقابل أربع لنادال).

وفي حال فوز مدفيديف الذي خرج خاليا من البطولة بعد خسارتين متتاليتين، سيضمن نادال بلوغه دور الأربعة للحاق بالنمسوي دومينيك تييم الخامس والسويسري روجيه فيدرر الثالث (أول وثاني المجموعة الثانية)، فيما سيحسم زفيريف البطاقة الثانية في حال فوزه على الروسي، كون الثلاثي اليوناني والالماني واليوناني سيتساوى في عدد الانتصارات والهزائم بيد ان نادال هو الأسوأ تصنيفا بينهما (تسيتسيباس كسب 5 مجموعات وخسر اثنتين، نادال كسب اربع مجموعات وخسر مثلها، زفيريف كسب مجموعتين وخسر مثلهما حتى الآن).

واحتاج نادال إلى ساعتين و52 دقيقة لتحقيق الفوز الخامس على تسيتسيباس في ست مواجهات جمعت بينهما والثاني تواليا في ثلاث مواجهات بينهما هذا العام بعدما تغلب عليه في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة، اولى بطولات الغراند سلام، مطلع العام الحالي ونصف نهائي دورة روما للالف نقطة مقابل خسارة في نصف نهائي دورة مدريد للالف نقطة.

وجاءت المجموعة الأولى قوية بين اللاعبين اللذين نجح كل منهما في كسب إرساله حتى الشوط الثاني عشر 6-6 في 49 دقيقة، ليتم الاحتكام الى شوط فاصل حسمه اليوناني في صالحه 7-4 وبالتالي أنهى المجموعة في صالحه 7-6 في 59 دقيقة.

وفرض نادال أفضلية نسبية في المجموعة الثانية وحصل على فرصتين لكسر ارسال اليوناني في الشوط الخامس أهدرهما حيث انقذ تسيتسيباس الموقف وتقدم 3-2، ثم حصل نادال مجددا على كرتين لكسر ارسال اليوناني في الشوط السابع عندما تقدم 30-صفر لكن اليوناني نجح في العودة وحصل على كرة لحسمها لكن نادال ارغمه على التعادل ثم حصل على كرة لكسر ارساله دون جدوى ليتقدم اليوناني 4-3.

وللشوط الثالث على التوالي حصل نادال على فرصة كسر ارسال تسيتسيباس ونجح هذه المرة ليتقدم 5-4، وحصل على ثلاث كرات لحسم المجموعة في صالحه فأهدر اثنتين قبل أن ينجح في الثالث لينهيها في صالحه 6-4 في 47 دقيقة.

وحصل على كرة لكسر ارسال تسيتسيباس في الشوط السابع من المجموعة الحاسمة أنقذها الأخير بإرسال قوي رده الإسباني خارج الملعب.

وحصل نادال على كرة لكسر ارسال اليوناني في الشوط الحادي عشر، انقذها الأخير قبل ان يحصل نادال على كرة ثانية نجح في ترجمتها الى نقطة كسر الارسال ليتقدم 6-5، قبل أن يكسب الشوط الثاني عشر وينهيها في صالحه 7-5 في 66 دقيقة.

© 2019 AFP