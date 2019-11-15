بطولة المانيا: رومينيغه يؤكد "فليك باق حتى عيد الميلاد وربما ابعد من ذلك"

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

اكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه ان المدرب الموقت للفريق البافاري هانزي فليك سيبقى في منصبه "حتى عيد الميلاد وربما ابعد من ذلك".

وقال رومينيغه الجمعة امام الجمعية العمومية السنوية للنادي البافاري "اقولها باقتناع تام، لدينا الثقة بهانزي فليك".

وكان فليك استلم تدريب بايرن ميونيخ موقتا خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بانتظار تعيين مدرب رسمي للفريق.

وخاض بايرن باشراف فليك مباراتين حتى الان ففاز على اولمبياكوس اليوناني 2-صفر في دوري ابطال اوروبا ليحجز بطاقته الى الدور الثاني، وعلى بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الدوري الالماني.

© 2019 AFP