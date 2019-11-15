تصفيات كأس أوروبا 2020: فنلندا إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها

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هلسنكي (أ ف ب)

بلغت فنلندا نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على ضيفتها ليشتنشتاين 3-صفر الجمعة في هلسنكي في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات 2020.

وتدين فنلندا بفوزها إلى مهاجم نوريتش سيتي الإنكليزي تيمو بوكي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 64 من ركلة جزاء و75 بعدما افتتح لها مهاجم باتي بوريسوف جاسه تيومينن التسجيل في الدقيقة 21.

وحجزت فنلندا التي لم يسبق لها المشاركة في كأس أوروبا أو كأس العالم، البطاقة الثانية عن المجموعة ولحقت بإيطاليا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى.

وهو الفوز السادس لفنلندا في التصفيات مقابل ثلاث هزائم فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق ست نقاط خلف إيطاليا التي تلاقي مضيفتها البوسنة لاحقا، فيما منيت بخسارتها السابعة مقابل تعادلين فبقيت في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وحققت فنلندا الأهم بكسبها النقاط التي كانت بحاجة إليها لحسم البطاقة قبل الجولة العاشرة الأخيرة التي تحل فيها ضيفة على اليونان الإثنين المقبل.

وفي مباراة ثانية، صعدت اليونان الى المركز الثالث مؤقتا بفوزها على مضيفتها أرمينيا بهدف وحيد سجله مهاجم باوك سالونيك ديميتريوس ليمنيوس في الدقيقة 34.

ورفعت اليونان رصيدها إلى 11 نقطة بفارق نقطة واحدة امام أرمينيا التي تراجعت إلى المركز الخامس والبوسنة.

وفي مباراة ضمن المجموعة السادسة، أكرمت النروج وفادة ضيفتها جزر فارو برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها توري ريجينيوسن (4) وإيفر فوسيوم (8) وألكسندر سورلوت (62 و65).

وعززت النروج موقعها في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف خلف رومانيا الثالثة والتي تستضيف السويد الثانية لاحقا.

© 2019 AFP