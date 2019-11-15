تصفيات كأس اوروبا 2020: السويد إلى النهائيات

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بوخارست (أ ف ب)

بلغ المنتخب السويدي لكرة القدم نهائيات كأس أوروبا 2020 بفوزه على مضيفه الروماني 2-صفر الجمعة في بوخارست في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات.

وحسمت السويد نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي مهاجم العين الإماراتي السابق وكراسنودار الروسي حاليا ماركوس بيرغ (18) ومهاجم ماينتس الألماني الغاني الأصل روبن كوايسون (34).

وحققت السويد الأهم كونها كانت بحاجة إلى الفوز على رومانيا لضمان بطاقتها قبل الجولة الأخيرة الإثنين المقبل. ورفعت السويد رصيدها إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط أمام رومانيا، ولحقت بإسبانيا المتصدرة إلى النهائيات.

وهي المرة السادسة على التوالي التي تبلغ فيها السويد النهائيات.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على النسخة الاولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.

ولحقت السويد بمنتخبات فنلندا وانكلترا وبلجيكا واسبانيا وفرنسا وايطاليا وبولندا وتشيكيا وروسيا وتركيا واوكرانيا.

وفي المجموعة ذاتها، عادت إسبانيا الى سكة الانتصارات بعد تعثرها في المباراتين الاخيرتين خارج القواعد امام النروج والسويد بنتيجة واحدة (1-1)، وذلك بفوزها الساحق على ضيفتها مالطا بسبعة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها سبعة لاعبين مختلفين وهم: ألفارو مورتا (23) وسانتي كازورلا (41) وباو توريس (62) وبابلو سارابيا (63) وداني أولمو (69) وجيرار مورينو (71) وخيسوس نافاس (86).

وضمنت إسبانيا انهاء التصفيات في الصدارة بعدما رفعت رصيدها إلى 23 نقطة بفارق خمس نقاط أمام السويد.

وفي المجموعة ذاتها، أكرمت النروج وفادة ضيفتها جزر فارو برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها توري ريجينيوسن (4) وإيفر فوسيوم (8) وألكسندر سورلوت (62 و65).

وعززت النروج موقعها في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف خلف رومانيا الثالثة.

© 2019 AFP