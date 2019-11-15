تعيين رئيس جديد لمجمع سوناطراك في الجزائر غداة تبني قانون للمحروقات مثير للجدل

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الخميس أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أنهى مهام رشيد حشيشي، رئيس مجلس إدارة شركة سوناطراك وعين مكانه كمال الدين شيخي. ويأتي هذا التغيير غداة مصادقة البرلمان على قانون المحروقات الجديد الذي أثار جدلا واسعا في أوساط الجزائريين الذين يعتبرون أنه "يبدد الثروة الوطنية لحساب الشركات متعددة الجنسيات".

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تمت الخميس إقالة رئيس مجلس إدارة مجمع سوناطراك شركة المحروقات العملاقة العامة في الجزائر وذلك بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه في يوم تبني قانون المحروقات المثير للجدل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأوردت الوكالة نقلا عن بيان للرئاسة "عين اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، السيد شيخي كمال الدين، رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك خلفا للسيد حشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة"، دون أن تذكر أسباب الإقالة.

وكان حشيشي خلف في نيسان/إبريل 2019 عبد المؤمن ولد قدور الذي كان قد تولى المنصب منذ 2017 في هذه الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 بالمئة من موارد ميزانيته و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.

وأقيل ولد قدور وكان من المقربين من الرئيس السابق عبالخمد العزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد.

حاجة ملحة لاكتشاف حقوق غاز جديدة

ورئيس مجلس الإدارة الجديد كمال الدين شيخي حاصل على تكوين جيولوجي وكان قد تولى في 2018 منصب مدير شراكات سونطراك، بحسب تقديم له نشر على الإنترنت لمناسبة مؤتمر للمحروقات.

وتبنى البرلمان الجزائري الخميس مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب. ولقي النص معارضة قوية في الجزائر واتهم بـ"تبديد" الثروة الوطنية لحساب الشركات متعددة الجنسيات في ظرف من الاحتجاج الشعبي المستمر منذ تسعة أشهر.

والجزائر وهي ثالث منتج للنفط في أفريقيا وأحد المنتجين العشر الأوائل للغاز في العالم، بحاجة ملحة لاكتشاف حقول جديدة لسد نقص إنتاج الحقول المنتجة حاليا وارتفاع الاستهلاك الوطني. وكان مجمع سوناطراك الذي يتولى أنشطة استكشاف وإنتاج وتكرير ونقل النفط والغاز، قد شهد في السنوات الأخيرة فضائح مالية وفساد كانت موضع تحقيق في الجزائر وخارجها.



فرانس24/ أ ف ب