خليجي 24: قطر والعراق في الافتتاح

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الدوحة (أ ف ب)

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الجمعة برنامج مباريات النسخة المقبلة من البطولة "خليجي 24" التي تستضيفها الدوحة بمشاركة كل المنتخبات الثمانية، والتي ستنطلق بمباراة بين قطر والعراق في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين 24 الشهر الحالي والسادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل بمشاركة خمسة منتخبات، بعد امتناع السعودية والإمارات والبحرين عن الحضور في ظل الأزمة الدبلوماسية الخليجية والعلاقات المقطوعة بين عواصم الدول الثلاث والدوحة منذ مطلع حزيران/يونيو 2017.

لكن اتحادات الدول الثلاث أكدت الثلاثاء مشاركتها في البطولة بعد دعوة متجددة من الاتحاد الخليجي الذي يتخذ من العاصمة القطرية مقرا له.

وبموجب ذلك، أرجئ انطلاق البطولة ليومين، نظرا لأن الموعد السابق يتزامن مع موعد مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، والتي يخوضها الهلال السعودي على أرض أوراوا ريد دايموند الياباني (فاز الفريق السعودي ذهابا على أرضه بهدف نظيف).

وبعدما كانت البطولة مقررة بنظام مجموعة واحدة بخمسة منتخبات، أعيد نظامها الى صيغته السابقة من مجموعتين بعد تأكيد المشاركة الكاملة، وأجريت قرعة جديدة وزعت المنتخبات بموجبها على مجموعة أولى تضم قطر والإمارات واليمن والعراق، وثانية تضم سلطنة عمان حاملة اللقب مع السعودية والكويت والبحرين.

في ما يأتي الجدول الكامل بحسب ما نشره الاتحاد الخليجي اليوم، على أن تقام المباريات على ستاد خليفة الدولي (أحد الملاعب المضيفة لمونديال 2022)، وستاد عبدالله بن خليفة (الدحيل):

- الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر -

قطر - العراق (ستاد خليفة الدولي)

الإمارات - اليمن (ستاد الدحيل)

- الأربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر -

سلطنة عمان - البحرين (ستاد الدحيل)

السعودية - الكويت (ستاد الدحيل)

- الجمعة 29 تشرين الثاني/نوفمبر-

الإمارات - العراق (ستاد خليفة الدولي)

اليمن - قطر (ستاد خليفة الدولي)

- السبت 30 تشرين الثاني/نوفمبر -

الكويت - سلطنة عمان (ستاد الدحيل)

البحرين - السعودية (ستاد الدحيل)

- الإثنين 2 كانون الأول/ديسمبر -

قطر - الإمارات (ستاد خليفة)

الكويت - البحرين (ستاد خليفة)

اليمن - العراق (ستاد الدحيل)

سلطنة عمان - السعودية (ستاد الدحيل)

- الخميس 5 كانون الأول/ديسمبر -

أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى

- الأحد 8 كانون الأول/ديسبمر -

الفائزان في الدور نصف النهائي (ستاد خليفة الدولي)

© 2019 AFP