ريبورتاج 5/5: مدينة بنغازي الليبية تستنجد بالفن لإعادة بناء مستقبلها من جديد
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بعيدا عن صدى الحرب التي تدور رحاها في العاصمة الليبية طرابلس، تحاول بنغازي (المدينة الثانية من حيث عدد السكان) استرجاع شيئ من أمنها ومن حياتها الطبيعية. ويسعى الفنانون والمغنون بتوظيف مهاراتهم الفنية ومواهبهم الثقافية لإعادة إعمار المدينة ونشر رسالة سلام واتحاد بين جميع الليبيين. ريبورتاج وسام شرف، إيريك دو لافارين وأعدته للعربية أسيل سويسة
تسعى مدينة بنغازي إلى لملمة جراحها وإعادة بناء مستقبلها من جديد بعد عامين من الحرب. ويسعى الفنانون عبر أعمالهم الخلاقة ومواهبهم المتعددة لإعادة إعمار المدينة ونشر رسالة سلام بين جميع الليبيين. فيما يسمح المركز الثقافي "تناروت" في هذه المدينة (شرق البلاد) لهؤلاء الفنانين بالتعبير عن مواقفهم ومشاعرهم من خلال أعمالهم الفنية والموسيقية، بالرغم من أن البعض منهم لا يزال في خشية على المستقبل. يقع مركز "تناروت" في حي قيد التجديد وهو يعج بالرسامين والمغنين والمثقفين الذين يبذلون جهودا لإحياء التراث الفني لهذه المدينة. لكن فكرة توحيد ليبيا تبقى فكرة بعيدة المنال.
فرانس24