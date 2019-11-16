إيران: مظاهرات في عدة مدن غداة إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود

غداة إعلان مفاجئ للحكومة الإيرانية زيادة كبيرة في أسعار الوقود، خرج متظاهرون في عدة مدن احتجاجا على هذا القرار مساء الجمعة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السبت.

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اندلعت مظاهرات في العديد من المدن الإيرانية مساء الجمعة كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السبت، غداة إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.



وأفادت الوكالة أن المظاهرات كانت "كبيرة" في مدينة سيرجان (وسط) حيث "هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم. فيما أشارت الوكالة أن احتجاجات "متفرقة" جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس.



وأضافت أن الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل حركة السير موضحة أن المظاهرات توقفت بحلول منتصف ليل الجمعة السبت.



ويذكر أن إيران بدأت الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.



وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتًا) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي ب30 ألف ريال.



وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات).



فرانس24/ أ ف ب