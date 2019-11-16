الثلوج الكثيفة في طهران تتسبب بأزمات مرور وإغلاق مدارس

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طهران (أ ف ب)

غطت طبقة من الثلوج شوارع شمال طهران السبت ما تسبب بأزمات مرورية وأجبر المعنيين على إغلاق مدارس في بعض مناطق العاصمة، وفق ما أعلنت السلطات.

وسعت طواقم عمال البلدية لفتح الطرق والأرصفة في أجزاء من العاصمة حيث بدأ الثلج يتساقط في ساعة الذروة الصباحية وتواصل خلال النهار.

ونقلت وكالة إسنا عن رئيس إحدى بلديات طهران حميد موسوي قوله إنّ الازدحامات المرورية حالت دون التمكن من استخدام جرافات الثلج ما اضطر البلدية لنشر عمال لإزالة الثلوج باليد.

وقال أحد السائقين إن رحلته إلى العمل من شرق طهران استغرقت ضعفي المدة العادية بسبب الازدحام الذي شهدته طرق رئيسية مؤدية إلى المناطق الشمالية للعاصمة.

وسجل عدد قليل من الحوادث رغم ظروف القيادة وافتقار العديد من السيارات لسلاسل الإطارات، وفق ما نقل موقع التلفزيون الرسمي عن مسؤول.

وفي بعض المناطق طلب من المدارس إقفال أبوبها بعد الظهر.

ونقلت وكالة إسنا عن نائب المحافظ محمد تاغيزاده قوله إنه "نظرا لبرودة الطقس والثلج وتوقعات الأرصاد بتواصل تساقط الثلوج، فإن جميع المدارس ستقفل أبوابها بعد الظهر في المناطق الإدارية من واحد إلى خمسة، وفي المنطقة 22 من طهران".

واضاف أن "جميع المدارس في مقاطعة شميرانات ستغلق لفترة بعد الظهر".

© 2019 AFP