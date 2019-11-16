الدوري الأميركي للمحترفين: أمسية هاردن وجيمس بفوزين لروكتس وليكرز

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لوس انجليس (أ ف ب)

منح النجمان جيمس هاردن وليبرون جيمس فريقي هيوستن روكتس ولوس أنجليس ليكرز فوزين مهمَّين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة، بتسجيل الأول 44 نقطة ضد انديانا بايسرز، والثاني نقطتين حاسمتين ضد ساكرامنتو كينغز.

وحسم هيوستن مباراته ضد ضيفه انديانا بنتيجة 111-102 ما أتاح له التقدم الى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية، خلف ليكرز الذي عزز صدارته للمنطقة ذاتها بفوز صعب بنتيجة 99-97 على كينغز.

وأنهى هاردن أمسيته مع 44 نقطة وثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربع سرقات للكرة، ليقود فريقه الى تحقيق فوزه السادس تواليا، والتاسع إجمالا في 12 مباراة هذا الموسم.

وهي المرة الرابعة في آخر ست مباريات يتمكن هاردن، أفضل لاعب في الدوري لعام 2018، من تسجيل 40 نقطة على الأقل، ليعوّض بالتالي سلسلة إصابات يعاني منها فريقه الذي افتقد أمس كلينت كابيلا وإريك غوردون ودانويل هاوس جونيور.

ونجح هاردن في 13 من محاولاته من مختلف المسافات، بينهما ست رميات ثلاثية من أصل 14، وأضاف 12 رمية حرة من 14.

وكان الأقرب إليه بالنقاط في فريقه، البديل بين ماكليمور مع 21 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم، بينها عشر نقاط في الربع الثالث الذي جلس هاردن خلاله بعض فتراته على مقاعد الاحتياط من أجل الراحة.

وكان انديانا قد أمسك في الربع الثاني بزمام المبادرة وتقدم بفارق تسع نقاط، لكن هيوستن تمكن من استعادة الأفضلية في المراحل الأخيرة للشوط الأول، وفرض هيمنته في الربع الثالث وتقدم بفارق عشر نقاط. وعاد الضيوف في مطلع الربع الأخير، قبل أن يقود هاردن فريقه لاستعادة الأفضلية مجددا، لاسيما بتسجيله 12 نقطة متتالية في هذا الربع.

في المقابل، كان الأميركي-الليتواني دومانتاس سابونيس الأفضل في انديانا مع 18 نقطة و13 متابعة، وزميله دوغ ماكدرموت مع 18 نقطة.

- رميتان لجيمس وتصدٍ لديفيس -

وبنتيجة فوزه أمس، تمكن هيوستن من الاقتراب من ليكرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية، والذي حقق أمس فوزه العاشر في 12 مباراة.

ويدين فريق مدينة لوس أنجليس الذي يفرض نفسه من بداية الموسم ضمن المرشحين للذهاب بعيدا في محاولته العودة الى مصاف الكبار في الدوري، بفوزه الى نجمه ليبرون جيمس أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، والذي كان أبرز المسجلين في فريقه مع 29 نقطة.

وكان جيمس حاسما في اللحظات الأخيرة من الربع الأخير. فالصربي بوغدان بوغدانوفيتش تمكن قبل 22,1 ثانية من النهاية، من منح فريقه ساكرامنتو التعادل بنتيجة 95-95 بفضل محاولة من داخل المنطقة. لكن جيمس انتزع خطأ وسجل رميتين حرتين مع تبقي 5,5 ثوانٍ على صافرة النهاية.

وحاول انديانا التعويض في الوقت المتبقي، لكن اللاعب الجديد في صفوف ليكرز أنطوني ديفيس صد محاولة هاريسون بارنز قبل ثانيتين على النهاية، ما أبقى على تقدم فريقه وضمن له الفوز الثالث تواليا.

وسجل جيمس 18 من نقاطه الـ29 في الشوط الثاني، وأضاف الى نقاطه أربع متابعات و11 تمريرة، بينما ساهم ديفيس الآتي من نيو أورليانز بيليكانز، 17 نقطة وخمس متابعات وأربع تصديات للكرة.

في المقابل، كان بادي هيلد الأفضل لكينغز مع 21 نقطة وثماني متابعات.

وفي مباراة أخرى حسمت في وقت قاتل، تغلب تشارلوت هورنتس على ضيفه ديترويت بيستونز 109-106 بفضل لاعبه ماليك مونك الذي سجل سلة ثلاثية من مسافة بعيدة وتحت الضغط عند صافرة النهاية تماما.

وفي بقية المباريات، فاز بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية على غولدن ستايت ووريرز 105-100، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 127-119 بعد التمديد، وممفيس غريزليز على يوتا جاز 107 - 106، وواشنطن ويزاردز على مينيسوتا تمبروولفز 137-116، وأورلاندو ماجيك على سان انتونيو سبيرز 111 - 109.

© 2019 AFP