الكويت: وزير الدفاع يكشف عملية استيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين

قرأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خطابه الافتتاحي في بداية الجلسة العادية الرابعة للبرلمان التشريعي الخامس عشر في مدينة الكويت، الكويت، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح السبت عملية استيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين مؤكدا أن هذه القضية سرعت الاستقالة الأخيرة للحكومة. وأوضح الصباح أن هذه العملية تمت قبل أن يتم تعيينه وزيرا للدفاع في 2017.

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كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح السبت السبب الرئيسي وراء سرعة استقالة الحكومة الأخيرة موضحا أنه تحقق من وقوع عملية استيلاء على أموال تقدر بنحو 800 مليون دولار من صندوق من المفترض أن يكون مخصصا لمساعدة العسكريين.

وقال الوزير في بيان إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي، أي ما يقدر بـ789 مليون دولار، تم قبل تعيينه وزيرا للدفاع في 2017.

تفسيرات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية

وأضاف أنه أحال الأمر يوم الخميس الماضي للقضاء وذلك قبيل إعلان استقالة الحكومة، وتابع أنه طلب بلا جدوى تفسيرات بشأن ذلك من رئيس الحكومة ووزير الداخلية. وقال إنه قرر "مقاطعة اجتماعات الحكومة" احتجاجا على عدم الرد على أسئلته. وأكد "هذا هو السبب الرئيسي لاستقالة الحكومة".

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وأوضح المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم في بيان نشر الخميس أن استقالة الحكومة كانت بسبب انتقادات في البرلمان طالت وزراء عديدين لسوء ادارتهم.

وتفتح استقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر مبارك الصباح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة في هذا البلد الخليجي المعتاد على النزاعات بين الحكومة والبرلمان.

وتعود آخر استقالة للحكومة إلى تشرين الاول/اكتوبر 2017 بعد مذكرة حجب ثقة قدمها نواب المعارضة ضد وزير اتهم بارتكاب تجاوزات مالية وادارية.

فرانس24/ أ ف ب