بطولة الماسترز: تييم يجرد زفيريف من اللقب ويلحق بتسيتسيباس إلى النهائي

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لندن (أ ف ب)

لحق النمسوي دومينيك تييم المصنف خامسا باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس إلى المباراة النهائية لبطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبي كرة المضرب المحترفين، بعدما جرد الألماني ألكسندر زفيريف السابع من لقبها بالفوز عليه 7-5 و6-3 السبت في نصف النهائي.

ويلتقي تييم في النهائي الأحد مع تسيتسيباس الذي أطاح بالسويسري روجيه فيدرر الثالث في مباراة نصف النهائي الأولى بالفوز عليه 6-3 و6-4.

وأكد تييم تفوقه على زفيريف في المواجهات المباشرة بينهما حيث حقق فوزه السادس في ثماني مباريات حتى الآن.

وجاءت بداية المباراة قوية بين اللاعبين اللذين نجح كل منهما في كسب إرساله بسهولة حتى الشوط الثاني عشر عندما نجح النمسوي في كسر إرسال الألماني بخطأين مزدوجين للأخير لينهي المجموعة في صالحه 7-5 في 53 دقيقة.

وتكرر سيناريو المجموعة الأولى في الثانية، لكن حتى الشوط السادس فقط عندما تمكن تييم من كسر إرسال زفيريف الذي أهدر كرتين لرد التحية في الشوط التالي دون جدوى ليحافظ النمسوي على تقدمه حتى أنهاها في صالحه 6-3 في 41 دقيقة.

وبات تييم الذي تغلب على الصربي نوفاك ديكوفيتش وفيدرر في دور المجموعات، أول لاعب نمسوي يبلغ نهائي بطولة الماسترز الختامية.

© 2019 AFP