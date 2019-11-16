العراق تغلق حدودها الجنوبية مع جارتها إيران بسبب الاحتجاجات في كلا البلدين
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أغلقت العراق السبت حدودها الجنوبية مع إيران أمام المسافرين بعد طلب من إيران. وأعلن مصدرأمني عراقي ودبلوماسي إيراني السبت أن معبر شلمجة الحدودي الجنوبي مع إيران تم إغلاقه بسبب الاحتجاجات المستمرة في كلا البلدين. ففي العراق تستمر المظاهرات المطالبة بالقضاء على الفساد، وفي إيران انطلقت مظاهرات السبت للتنديد بارتفاع سعر الوقود.
بسبب الاحتجاجات المستمرة في كلا البلدين الجارتين، أغلقت العراق السبت حدودها الجنوبية مع طهران طبقا لما صرح به مصدر أمني عراقي ودبلوماسي إيراني. وتم إغلاق معبر شلمجة الواقع على الحدود الجنوبية مع إيران أمام المسافرين من الدولتين.
وذكر المصدر الأمني أن طهران طلبت إغلاق المعبر بسبب الاحتجاجات المستمرة في كلا البلدين. وقال المصدر الأمني العراقي والدبلوماسي الإيراني إن الحدود ستظل مغلقة حتى إشعار آخر لكن
الإجراء لن يؤثر على حركة السلع أو التجارة.
وفي العراق، يستمر المحتجون في النزول إلى الشوارع على الرغم من استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم، وعاد المتظاهرون السبت للاعتصام عند أحد الجسور الحيوية في وسط العاصمة بغداد.
وفي إيران، قتل السبت شخص وجرح آخرون في مدينة سيرجان خلال احتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية بزيادة أسعار الوقود.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب