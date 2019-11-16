تصفيات كأس أوروبا 2020: أسبوع مضطرب لجو غوميز ينتهي بإصابة

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لندن (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم السبت أن ثنائي فريق ليفربول، لاعب خط الوسط جوردان هنردسون والمدافع جو غوميز، سيغيبان مباراة الأحد في كوسوفو ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات كأس أوروبا 2020.

وأوضح الاتحاد أن هندرسون يعاني من التهاب فيروسي، في حين أن غوميز تعرض لإصابة طفيفة في الركبة، في نهاية سلبية لأسبوع شهد إشكالا مع مواطنه رحيم سترلينغ، ومقابلته بصافرات استهجان في ملعب ويمبلي لدى مشاركته في المباراة التي ضمنت خلالها إنكلترا التأهل الى النهائيات بفوزها الساحق على مونتينيغرو 7-صفر الخميس.

وأشار الاتحاد في بيان الى "جوردان هندرسون ورحيم سترلينغ سيغيبان عن مباراة إنكلترا الأخيرة في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كوسوفو الأحد"، موضحا أن هندرسون "وصل الى المعسكر مع التهاب فيروسي لم يتعاف منه بالكامل"، في حين أن "زميله في ليفربول غوميز تعرض لضربة على الركبة خلال التمارين الجمعة ولم يتعاف بشكل كافٍ من أجل السفر".

وعاد اللاعبان، بحسب المصدر ذاته، الى فريقهما متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، والباحث عن لقبه الأول في البطولة منذ 30 عاما.

وبدأ الأسبوع المضطرب لغوميز الأحد الماضي خلال القمة ضد الضيف مانشستر سيتي حامل اللقب في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز "الحمر" 3-1 وابتعادهم في الصدارة بفارق ثماني نقاط.

لكن المباراة شهدت اشكالا وتدافعا بينه وبين لاعب سيتي سترلينغ، طالت رواسبه الى معسكر المنتخب الإنكليزي حيث أفادت التقارير الصحافية عن حصول تدافع بينهما تطلب تدخل عدد من اللاعبين لإنهائه.

ودفع هذا الحادث مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت الى معاقبة سترلينغ بإبعاده عن مباراة مونتينيغرو التي أقيمت الخميس ضمن منافسات المجموعة الأولى. وشارك غوميز كبديل في تلك المباراة، لكنه قوبل بصافرات الاستهجان من قبل المشجعين الإنكليز في ملعب ويمبلي، ما دفع مدربه وسترلينغ وعدد من اللاعبين الإنكليز الى إبداء تضامنهم معه.

وكان آخر المدافعين عن غوميز (22 عاما)، زميله الهولندي في ليفربول فيرجيل فان دايك، اذ قال في تصريحات نقلتها عنه السبت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عبر موقعها الالكتروني "من المؤسف رؤية أمر كهذا"، في إشارة الى تصرف المشجعين مع غوميز.

وتابع "أريد أن أقول إنه تم التعامل مع الأمر (الاشكال بين اللاعبين). أعتقد أن على الجميع التوقف عن التحدث عن ذلك لأنه مجرد أمر حصل (...) على الجميع المضي قدما، ولاسيما ترك جو بسلام".

© 2019 AFP