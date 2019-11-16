تصفيات كأس أوروبا 2020: النمسا إلى النهائيات

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فيينا (أ ف ب)

حجز المنتخب النمسوي بطاقته إلى النهائيات بفوزه على ضيفه جمهورية شمال مقدونيا 2-1 السبت على ملعب "إرنيست هابل" في فيينا في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وتدين النمسا بفوزها إلى مدافعيها في الدوري الألماني حيث افتتح نجم بايرن ميونيخ دافيد ألابا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس وتابعها داخل المرمى، وأضاف لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ ستيفان لاينر الثاني في الدقيقة 48.

وسجل فلاتكو ستويانوفسكي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الأخيرة.

وكانت النمسا بحاجة إلى التعادل فقط لاقتناص البطاقة الثانية في المجموعة بعدما ضمنت بولندا البطاقة الأولى في الجولة الماضية.

وهو الفوز الثالث على التوالي للنمسا والسادس في التصفيات فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بولندا التي ضمنت إنهاء التصفيات في الصدارة بعد فوزها على مضيفتها إسرائيل بهدفين لغريغور كريتشوفياك (4) وكريستوف بيونتيك (54).

وتتفوق بولندا على النمسا في المواجهتين المباشرة حيث تغلبت عليها 1-صفر في فيينا في الجولة الأولى، وتعادلت معها سلبيا في السادسة.

وفي المجموعة ذاتها، استغلت سلوفينيا خسارة جمهورية شمال مقدونيا وإسرائيل للانفراد بالمركز الثالث بفوزها على ضيفتها لاتفيا بهدف وحيد سجله مدافع الضيوف إيغورس تاراسوفس بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 53.

ورفعت سلوفينيا رصيدها إلى 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام جمهورية شمال مقدونيا وإسرائيل.

© 2019 AFP