لبنان: محمد الصفدي يطلب سحب اسمه من القائمة المطروحة لتشكيل الحكومة

وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق محمد الصفدي، يتحدث خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط في بيروت، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2010.

في بيان أصدره مكتبه مساء السبت، طلب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي سحب اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية قائلا إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرق السياسية".

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أورد مكتب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي مساء السبت بيانا جاء فيه أن الصفدي طالب بسحب اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية قائلا إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين".



وقال الصفدي في بيان أصدره مكتبه "وعليه، أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد".



وترك الحريري رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر تشرين الأول في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة.

فرانس24/ رويترز

