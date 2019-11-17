الاحتجاجات في إيران: مقتل شرطي في كرمانشاه وعشرات الموقوفين في يزد

في خضم الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن إيرانية على خلفية زيادة أسعار البنزين، أوقفت السلطات عشرات الأشخاص في مدينة يزد وسط البلاد. وفي نفس السياق قتل شرطي الأحد إثر إطلاق النار عليه خلال مواجهات السبت مع "عدد من مثيري الشغب والعصابات" في مدينة كرمانشاه.

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أوقفت السلطات الإيرانية 40 شخصا على الأقل في مدينة يزد في وسط البلاد بعد صدامات مع الشرطة خلال مظاهرات احتجاجا على رفع أسعار البنزين، على ما ذكرت وكالة إسنا شبه الرسمية الأحد.

كما قتل شرطي الأحد إثر إطلاق النار عليه خلال مواجهات مع "عدد من مثيري الشغب والعصابات" في غرب إيران في إطار هذه المظاهرات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ونقلت وكالة إسنا عن المدعي العام في المدينة محمد حداد زاده قوله إن الموقوفين "مثيرو شغب" متهمون بتنفيذ أعمال تخريب ومعظمهم ليسوا من سكان المدينة. وقال "في أعقاب التغيير في أسعار البنزين أعرب بعض الناس عن معارضتهم (للقرار) في تجمعات هادئة لكن بعد ذلك قام البعض وهم من غير سكان يزد بأعمال تخريب عن سوء نية في بعض أجزاء مدينة يزد". ولم توضح الوكالة متى حصلت التوقيفات مكتفية بالقول إنها وقعت حديثا.



ويذكر أن احتجاجات اندلعت بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 بالمئة لكل ليتر إضافي كل شهر. واستمرت الاحتجاجات السبت مع إغلاق سائقي دراجات بخارية طرقا سريعة في مدن رئيسية، ما أثار زحمة سير خانقة، كما هاجم آخرون ممتلكات عامة.

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وتوفي الشرطي إيراج جواهري متأثرا بجروحه بعد يوم من مواجهة مع مسلحين في مدينة كرمانشاه السبت، وفق ما أفاد قائد شرطة المنطقة علي أكبر جاويدان في تصريحات نقلتها الوكالة. وأفاد جاويدان أن الشرطي "استشهد إثر مواجهة مع عدد من مثيري الشغب والعصابات".

وقد أصيب بعيار ناري بينما كان يحاول الدفاع عن مركز الشرطة الذي يعمل فيه، من المهاجمين الذي حاولوا السيطرة على المبنى، بحسب جاويدان. وهو ثاني شخص يتأكد موته منذ اندلعت المظاهرات في أنحاء إيران الجمعة احتجاجا على قرار رفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه.

وقال جاويدان إن "أهالي كرمانشاه إلى جانب أشخاص في مدن أخرى، تظاهروا بشكل سلمي ضد التطورات الأخيرة (...) وسيتم بالتأكيد الاستماع لمخاوفهم". وتابع أن "غالبية المواطنين لا يوافقون على الفوضى التي تسبب بها بعض الأفراد المعروفين ويطالبون بوضوح بالتصدي لهم".

وقتل مدني خلال تظاهرات خرجت في مدينة سيرجان الجمعة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية السبت نقلا عن حاكم المدينة بالإنابة محمد محمود آبادي.



فرانس24/ أ ف ب