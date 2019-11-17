السفارة الأمريكية في لبنان تعلن دعمها المظاهرات السلمية في البلاد

السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد بجانب قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزيف عون في قاعدة حامات الجوية في جبال لبنان في 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017.

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت السبت دعمها المظاهرات السلمية التي يشهدها لبنان منذ شهر ضد السلطة الحاكمة المتهمة بالفساد.

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عبر تغريدة على حسابها الخاص بتويتر، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت السبت دعمها المظاهرات السلمية التي يشهدها لبنان منذ نحو شهر للتنديد بالطبقة السياسية الحاكمة المتهمة "بالفساد".

وقالت السفارة في التغريدة "ندعم الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية وتعبيره عن الوحدة الوطنية".

We support the Lebanese people in their peaceful demonstrations and expressions of national unity. — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) November 16, 2019

ويشهد لبنان منذ السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد جميع مكونات الطبقة السياسية المتهمة بالعجز عن معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ودفع هذا الحراك رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم تؤد المشاورات السياسية حتى الآن إلى تشكيل حكومة جديدة.

والسبت، جالت حافلة سميت "بوسطة الثورة" المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب. وانطلقت من عكار شمالا ووصلت مساء إلى مدينة صيدا جنوبا.

وأكد المتظاهرون الذين شاركوا في هذه المبادرة أنها تهدف إلى كسر الحواجز الجغرافية والطائفية بين اللبنانيين وتجاوز آثار الحرب الأهلية (1975-1990).

فرانس24/ أ ف ب