بطولة الماسترز: تسيتسيباس يتوج باللقب على حساب تييم

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لندن (أ ف ب)

احرز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبي كرة المضرب المحترفين، بفوزه على النمسوي دومينيك تييم الخامس 6-7 (6-8) و6-2 و7-6 (7-4) في المباراة النهائية الاحد في لندن.

وبات تسيتسيباس (21 عاما) اصغر لاعب يتوج باللقب منذ ان نجح في ذلك الاسترالي ليتون هويت عام 2001، كما انه رابع لاعب تواليا يتوج باللقب للمرة الاولى.

وقلب تسيتسيباس تخلفه في المجموعة الاولى التي حسمها منافسه بعد شوط فاصل بصعوبة بالغة، الى فوز بحسمه المجموعتين الثانية والثالثة.

وكان تسيتسيباس حقق فوزا لافتا على السويسري المخضرم روجيه فيدرر في نصف النهائي في طريقه الى احراز لقبه الثالث هذا العام.

اما تييم، فاحرز خمسة القاب هذا العام، ابرزها انديان ويلز للماسترز الف نقطة، وبلغ نهائي بطولة رولان غاروس وخسر امام الاسباني رافايل نادال.

ووجد تييم نفسه متخلفا صفر-30 والارسال في حوزته والنتيجة 5-6 في المجموعة الاولى، لكنه حافظ على هدوئه وانقذ الموقف ليفرض شوطا فاصلا تقدم فيه 5-2، إلا أن تسيتسيباس ادرك التعادل 5-5 قبل ان يحسم النمسوي الامور في صالحه 8-6.

وضرب اليوناني بقوة في المجموعة الثانية فتقدم 3-صفر ثم 5-2 ليكسر ارسال منافسه مجددا معادلا النتيجة.

وفي الثالثة ظلت النتيجة متقاربة من دون ان يتمكن اي لاعب من كسر ارسال منافسه، ما اضطرهما لخوض شوط فاصل جديد فاز به تسيتسيباس 7-4، محرزا باكورة القابه في هذه البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

© 2019 AFP