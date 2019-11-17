بطولة الماسترز: تسيتسيباس يحرز أهم لقب في مسيرته على حساب تييم

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لندن (أ ف ب)

توج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبي كرة المضرب المحترفين، بأهم لقب في مسيرته اثر تغلبه على النمسوي دومينيك تييم الخامس 6-7 (6-8) و6-2 و7-6 (7-4) في المباراة النهائية الاحد في لندن التي استمرت ساعتين و35 دقيقة.

وبات تسيتسيباس (21 عاما) اصغر لاعب يتوج باللقب منذ ان نجح في ذلك الاسترالي ليتون هويت عام 2001، كما انه رابع لاعب تواليا يتوج باللقب للمرة الاولى بعد البريطاني اندي موراي (2016)، البلغاري غريغور ديميتروف (2017) وزفيريف (2018).

وقلب تسيتسيباس تخلفه في المجموعة الاولى التي حسمها منافسه بعد شوط فاصل بصعوبة بالغة، الى فوز بحسمه المجموعتين الثانية والثالثة.

وكان تسيتسيباس حقق فوزا لافتا على السويسري المخضرم روجيه فيدرر في نصف النهائي في طريقه الى احراز لقبه الثالث هذا العام.

واظهر تسيتسيباس الذي كان يخوض هذه البطولة للمرة الاولى في مسيرته، نضوجا كبيرا امام تييم الاكثر خبرة منه.

وقال تسيتسيباس "لا استطيع التعبير عن مشاعري في الوقت الحالي. امر رائع ان يتذكرني الناس على اني بطل عام 2019. انه حلم يتحقق وافضل طريقة لانهاء هذه المباراة".

واضاف "لا ادري كيف لعبت بهذه الطريقة في المجموعة الثانية. لا املك اي فكرة. اعتقد بان ذهني كان مرتاحا ولم اكن افكر كثيرا بما يحصل ما ادى الى تقديمي عرضا رائعا نجحت من خلاله في كسر ارسال منافسي مرتين".

واضاف "لم افسح في المجال امام منافسي للقيام باي شيء في المجموعة الثانية وسارت الامور بشكل مثالي بالنسبة الي".

لكنه اعترف "كنت اشعر ببعض التوتر لا سيما بانني كنت اخوض اول نهائي حدث كبير"، مشيرا الى انه استمد بعض القوة "من مساندة الجمهور في الملاعب الذي منحني حيوية هائلة، اريد ان اشكر كل واحد من هؤلاء الذين قدموا الى هنا لتشجيعي رافعين الاعلام اليونانية لانهم جعلوني اشعر وكأني في بيتي".

اما تييم، فاحرز خمسة القاب هذا العام، ابرزها انديان ويلز للماسترز الف نقطة، وبلغ نهائي بطولة رولان غاروس وخسر امام الاسباني رافايل نادال. لكن خسارته في النهائي لا تحجب انتصاراته على فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش والالماني الكسندر زفيريف حامل اللقب في نصف النهائي.

ووجد تييم نفسه متخلفا صفر-30 والارسال في حوزته والنتيجة 5-6 في المجموعة الاولى، لكنه حافظ على هدوئه وانقذ الموقف ليفرض شوطا فاصلا تقدم فيه 5-2، إلا أن تسيتسيباس ادرك التعادل 5-5 قبل ان يحسم النمسوي الامور في صالحه 8-6.

وضرب اليوناني بقوة في المجموعة الثانية فتقدم 3-صفر ثم 5-2 ليكسر ارسال منافسه مجددا معادلا النتيجة بمجموعة لكل منهما.

وفي الثالثة ظلت النتيجة متقاربة من دون ان يتمكن اي لاعب من كسر ارسال منافسه، ما اضطرهما لخوض شوط فاصل جديد فاز به تسيتسيباس 7-4، محرزا باكورة القابه في هذه البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

ويعتبر تسيتسيباس احد افراد الجيل الجديد المؤلف ايضا من الروسي دانييل ميدفيديف الفائز بلقبين في دورات الماسترز هذا العام وبلغ نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز وخسر امام نادال، بالاضافة الى زفيريف الفائز ببطولة الماسترز الختامية العام الماضي.

ويرشح النقاد هذا الثلاثي لخلافة اساطير اللعبة فيدرر ونادال وديكوفيتش في السنوات القادمة.

© 2019 AFP