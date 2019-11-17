تصفيات كأس أوروبا 2020: فان دايك خارج مباراة استونيا "لأسباب شخصية"

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بروكسل (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم الأحد أن قائد المنتخب الوطني ومدافع ليفربول الانكليزي فيرجيل فان دايك انسحب من خوض مباراة فريقه ضد استونيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم الثلاثاء "لاسباب شخصية".

وأوضح الاتحاد في بيان أن "مدرب المنتخب رونالد كومان لن يتمكن من الاعتماد على فيرجيل فان دايك الثلاثاء ضد استونيا (...) اضطر قائد منتخب هولندا الى الانسحاب من المباراة لأسباب شخصية وغادر التمارين على وجه السرعة".

وكان منتخب هولندا حجز بطاقة التأهل الى النهائيات القارية العام المقبل، في مشاركته الأولى في بطولة كبرى منذ مونديال 2014 في البرازيل عندما حل ثالثا بفوزه على الدولة المضيفة، اذ فشل بعد ذلك في التأهل الى نهائيات كأس أوروبا 2016 ومونديال روسيا 2018.

وتتنافس هولندا مع ألمانيا على صدارة المجموعة الثالثة، علما بأن الأولى تتخلف عن الثانية بفارق نقطتين. وضمن الجولة الأخيرة الثلاثاء، يستضيف المانشافت إيرلندا الشمالية، ويتعين عليه الفوز لضمان الصدارة بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية.

ويمكن لهولندا إنهاء التصفيات في المركز الأول، بحال فوزها وتعادل ألمانيا، نظرا لأفضلية المواجهات المباشرة بينهما لصالح المنتخب البرتقالي (خسر 2-3 على أرضه وفاز 4-2 في ضيافة المانشافت).

© 2019 AFP