روسيا ستعيد السفن الحربية المحتجزة إلى أوكرانيا (وكالة)

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موسكو (أ ف ب)

ذكرت وكالة انترفاكس الروسية الاحد ان موسكو ستعيد سفن بحرية اوكرانية تحتجزها منذ عام في الوقت الذي تستعد فيه لعقد قمة في محاولة حل النزاع الاوسع بين البلدين.

وصرح مسؤولو الحدود في جهاز الاستخبارات الروسي للوكالة انه "وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع الجانب الأوكراني، يتم سحب ثلاث سفن أوكرانية من ميناء كيرتش إلى نقطة مؤقتة معتمدة".

وستجري عملية اعادة السفن الاثنين، بحسب المسؤولين.

في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي احتجزت روسيا زورقين مسلحين من أوكرانيا وزورق سحب أثناء توجهها عبر مضيق كيرتش، وهو ممر مائي ضيق يتيح الوصول إلى بحر آزوف الذي تستخدمه أوكرانيا وروسيا.

وأسرت روسيا 24 بحارا اوكرانيا في ذلك الوقت إلا أنها اعادتهم إلى بلادهم في أيلول/سبتمبر كجزء من تبادل الاسرى.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة عن قمة تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا في باريس في 9 كانون الأول/ديسمبر لمناقشة سبل حل النزاع في شرق اوكرانيا.

الا ان مستشار الكرملين يوري يوشاكوف لم يحدد موعداً للقمة في مقابلة على التلفزيون الروسي الأحد.

وقال ان عقد القمة "ما زال قيد المناقشة، لكن بالتأكيد سيتم هذا العام".

ولم يتضح وقت تسجيل المقابلة.

واسفر النزاع في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن سقوط 13 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 2014 بعد شهر على ضم موسكو شبه جزيرة القرم. ويتهم الأوكرانيون والغربيون موسكو بدعم الانفصاليين في شرق البلاد عسكريا وماليا، وبالسيطرة فعليا على المنطقة. لكنها تنفي ذلك.

© 2019 AFP