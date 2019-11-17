مقتل شرطي غداة مواجهات في كرمانشاه بإيران (إعلام)

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طهران (أ ف ب)

قتل شرطي الأحد إثر إطلاق النار عليه خلال مواجهات مع "عدد من مثيري الشغب والعصابات" في غرب إيران في إطار التظاهرات المناهضة لرفع أسعار البنزين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتوفي إيراج جواهري متأثراً بجروحه بعد يوم من مواجهة مع مسلحين في مدينة كرمانشاه السبت، وفق ما أفاد قائد شرطة المنطقة علي أكبر جاويدان في تصريحات نقلتها الوكالة.

وأفاد جاويدان أن الشرطي "استشهد إثر مواجهة مع عدد من مثيري الشغب والعصابات".

وقد اصيب بعيار ناري بينما كان يحاول الدفاع عن مركز الشرطة الذي يعمل فيه، من المهاجمين الذي حاولوا السيطرة على المبنى، بحسب جاويدان.

وثاني شخص يتأكد موته منذ اندلعت التظاهرات في أنحاء إيران الجمعة احتجاجًا على قرار رفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه.

وقال جاويدان إن "أهالي كرمانشاه إلى جانب أشخاص في مدن أخرى، تظاهروا بشكل سلمي ضد التطورات الأخيرة (...) وسيتم بالتأكيد الاستماع لمخاوفهم".

وأضاف أن "غالبية المواطنين لا يوافقون على الفوضى التي تسبب بها بعض الأفراد المعروفين ويطالبون بوضوح بالتصدي لهم".

وقتل مدني خلال تظاهرات خرجت في مدينة سيرجان الجمعة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية السبت نقلاً عن حاكم المدينة بالإنابة محمد محمود آبادي.

© 2019 AFP