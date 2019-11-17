ناشطون من "السترات الصفر" يتظاهرون بهدوء غداة صدامات في باريس

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باريس (أ ف ب)

تظاهر ناشطون من "السترات الصفر" بهدوء الاحد في فرنسا غداة صدامات في باريس تخللت تظاهرات في الذكرى الاولى لقيام الحراك الاجتماعي.

وتجمع نحو مئتي شخص في وسط باريس.

لكن متجر لافاييت الكبير قرر ان يغلق ابوابه بعيد الظهر بعدما دخله لوقت قصير عشرات من "السترات الصفر"، وفق ما قالت متحدثة باسم الادارة لفرانس برس.

وكتب على لافتة رفعها المتظاهرون "ماكرون يدمر فرنسا وحقوقكم، لا تنتقدونا. نحن هنا من اجلكم".

وقال فوزي لولوش أحد منظمي التحرك "نقوم بذلك لانها الذكرى الاولى. نأمل ان نحصد ما زرعناه".

وساهم لولوش ايضا في تنظيم تظاهرة كان مقررا ان تنطلق السبت من ساحة ايطاليا في باريس لكن الشرطة الغتها بعد اندلاع اعمال عنف.

وندد بما اعتبره "قرارا سياسيا" مضيفا "قوات الامن تنفذ استراتيجية محاصرة المتظاهرين".

وروت المؤرخة ماتيلد لارير التي شاركت في التظاهرة عبر تويتر انها منعت من مغادرة ساحة ايطاليا رغم "سحابة من الغاز" المسيل للدموع، منددة بقمع "لا يليق بدولة ديموقراطية".

من جهته، اكد وزير الداخلية كريستوف كاستانير الاحد ان "ما شهدناه السبت تمثل في عدد قليل من المتظاهرين و(عدد كبير) من الرعاع الذين جاؤوا للقتال ومواجهة قوات الامن ومنع عناصر الاطفاء من التحرك".

وفي الساعة 13,00 (12,00 ت غ) الاحد، تحدثت شرطة باريس عن اعتقال عشرين شخصا صباحا. وكانت قوات الامن اعتقلت السبت 254 شخصا في فرنسا بينهم 173 في باريس.

واشارت نيابة باريس صباح الاحد الى وضع 155 شخصا قيد التوقيف الاحتياطي بينهم ثمانية قاصرين.

© 2019 AFP