إلغاء ماراثون بيروت الدولي 2019 بسبب الاحتجاجات الشعبية

نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر، قرر القائمون على ماراثون بيروت الدولي الاثنين إلغائه كليا لتعذر إقامته في ظل الظروف الحالية، معبرين عن أسفهم لاتخاذ هذا القرار. ويستقبل هذا الماراثون الذي كان من المفروض إقامته في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سنويا عدائين عالميين.

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ألغى منظمو ماراثون بيروت الدولي سباق هذا العام نهائيا بسبب الاوضاع التي يشهدها لبنان والحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت جمعية "بيروت ماراثون" المنظمة لهذا الحدث سنويا منذ عام 2003، قد أرجأت السباق الذي كان مقررا في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي إلى إشعار آخر، وقالت الجمعية في بيان لها إنها "على ضوء هذا الواقع المؤلم قررت إلغاء السباق وتجديد الموعد للسباق المقبل وتثبيته بتاريخ الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020".

وأضاف البيان "إن جمعية بيروت ماراثون التي آلمها هذا القرار والتداعيات الإدارية والمالية الناتجة عنه، تود تقديم خالص آيات الاعتذار من كل الشركاء والرعاة الحقيقيين والمثاليين ومن العدائين والعداءات ومن الشعب اللبناني عموما".

ووصفت السباق بأنه "الحدث الذي عزّز موقع لبنان على خارطة الأحداث الرياضية الدولية وقدّم الصورة الحضارية عن إرادة الحياة لدى اللبنانيين بحيث كانت العاصمة بيروت الحبيبة أم المدن الماراثونية في كل عام".

وأكدت الجمعية أنها ستقوم برد الرسوم الذي دفعها المشاركون لدى تسجيلهم في السباق "فور انتظام الوضع المصرفي في لبنان".

يذكر أن هذا السباق السنوي أحد أهم الأحداث الرياضية المقامة في لبنان، إذ يصنف ماراتون بيروت الدولي في المستوى الفضي منذ عام 2015، وكان مرشحا لينال التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إذ يشهد سنويا مشاركة عدائين عالميين.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية واسعة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول غداة فرض الحكومة اللبنانية ضريبة على تطبيق واتساب، سرعان ما تحولت إلى مظاهرات سياسية مطالبة بتغيير الطبقة الحاكمة والمتهمة بالفساد من قبل المتظاهرين. وقد تمكنت هذه المظاهرات من إسقاط الحكومة ويحاول المتظاهرون الاستمرار في الضغط لتحقيق أحد أبرز مطالبهم المتمثل بتشكيل حكومة حيادية تضم أخصائيين فقط.

إعلان جمعية بيروت ماراثون على صفحتها على "فيس بوك" إلغاء الماراثون لعام 2019، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 facebook @BeirutMarathon

فرانس24/ أ ف ب