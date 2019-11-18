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الإمارات تبرم صفقة بـ16 مليار دولار لشراء 50 طائرة إيرباص 900-350

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طائرة إيرباص طراز 380 تابعة لطيران الإمارات
طائرة إيرباص طراز 380 تابعة لطيران الإمارات أ ف ب/ أرشيف
فرانس 24 تابِع

أبرمت مجموعة "طيران الإمارات". صفقة مع شركة إيرباص لشراء 50 طائرة بقيمة 16 مليار دولار، وفق ما أعلنت المجموعة للصحافيين الاثنين.

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قالت مجموعة "طيران الإمارات" الاثنين إنها أبرمت صفقة مع شركة إيرباص لشراء 50 طائرة من طراز 900-350 بقيمة 16 مليار دولار، على أن يبدأ تسليم هذه الطائرات للشركة الإماراتية العملاقة في أيار/مايو 2023.

و خلال معرض دبي للطيران، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لمجموعة "طيران الإمارات" للصحافيين "أنا سعيد بالإعلان عن شراء 50 طائرة إيرباص 350 بقيمة 16 مليار دولار".


فرانس24/ أ ف ب

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