ترامب يفكر بشكل جدي الادلاء بشهادته في التحقيق حول عزله

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واشنطن (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين انه يفكر "بشكل جدي" في الاستجابة لتحدي الديموقراطيين من خلال الادلاء بشهادته امام لجنة التحقيق في عزله.

وبعد ان صعّدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التحدي باقتراح ان يتقدم ترامب ويقول "الحقيقة"، كتب ترامب على تويتر بيلوسي اقترحت "أن ادلي بشهادتي في مطاردة العزل الزائفة. وقالت إن بإمكاني أن افعل ذلك كتابة".

وأضاف "رغم أنني لم أرتكب أي خطأ، ولا احب أن اضفي مصداقية على هذه العملية المخادعة، فإنني أحب هذه الفكرة وسأفكر فيها بشكل جدة لكي يعود الكونغرس الى مساره مجددا".

ومن المرجح أن يقاوم فريق الدفاع عن ترامب فكرة مثوله امام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تحقق في مزاعم بأن ترامب مارس ضغوطا على اوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه الجمهوري جو بايدن لمساعدته على الفوز في انتخابات الرئاسة 2020.

© 2019 AFP