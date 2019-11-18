تصفيات أمم أفريقيا 2021: الجزائر تسجل انتصارا ثانيا على التوالي ومصر تكتفي بالتعادل

سجل المنتخب الجزائري الاثنين انتصارا جديدا، وهو الثاني على التوالي، خارج ميدانه على حساب بوتسوانا، بعد الفوز عليه بهدف واحد سجله يوسف بلايلي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021. فيما اكتفت مصر بالتعادل أمام جزر القمر، مواصلة بذلك نتائجها المتواضعة.

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عادت الجزائر بانتصار، هو الثاني على التوالي، من بوتسوانا، حيث فازت عليها بهدف وحيد، سجله يوسف بلايلي مباشرة من ركلة ركنية في الدقيقة 15، ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا المقررة في الكاميرون عام 2021.



وأكمل المنتخب البوتسواني المباراة بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 84 إثر طرد غابي غاوغانغوي.



وكان المنتخب الجزائري المتوج باللقب القاري في نسخة مصر الصيف الماضي، قد استهل مشواره في التصفيات بفوز كاسح على زامبيا بخماسية نظيفة، ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.



مصر تكتفي بالتعادل أمام جزر القمر



أما المنتخب المصري، فواصل نتائجه المتواضعة بتعادله سلبا مع مضيفه جزر القمر مهدرا نقطتين جديدتين الاثنين في موروني.



ورفع منتخب جزر القمر رصيده في صدارة المجموعة السابعة إلى 4 نقاط، فيما رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فقط بعدما تعادل في بداية مشواره في التصفيات على أرضه مع كينيا 1-1.



وعزا حسام البدري تواضع أداء فريقه في المباراتين إلى الظروف الصعبة التي عاشها الفريق بعد أن تم تعيينه قبل فترة قصيرة للغاية قبل انطلاق المباريات الرسمية بتصفيات كأس أفريقيا، وقال في هذا الصدد "التأخر في تعيين الجهاز الفني لم يساعد، فلم يتجمع الفريق إلا في معسكر واحد فقط في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. ولم يتجمع المنتخب خلال سبتمبر/أيلول. وهذا الأمر تسبب في مشكلة كبيرة للجهاز الفني للتعرف على اللاعبين وتحفيظ طريقة اللعب وأسلوب الجهاز الفني".



وأوضح قائلا "أن توقف الدوري لمدة 40 يوما كان أزمة أخرى كبيرة للجهاز الفني والمنتخب الذي يشكل لاعبو الدوري المصري قوامه الأساسي ما أفقد أغلب اللاعبين حساسية المباريات والجاهزية الفنية والبدنية رغم الجهود المبذولة".



واعترف بأنه غير راض تماما عن نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر، ولكنه أكد في ذات الوقت أن القادم أفضل وسيتم تطوير الأمور في المرحلة المقبلة بانضمام عناصر جديدة للمنتخب وعلى رأسها محمد صلاح بعد شفائه من الإصابة.

فرانس 24/ أ ف ب