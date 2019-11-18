تصفيات أوروبا 2020: إيطاليا تكتسح أرمينيا وتنهي مشوارها بالعلامة الكاملة

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روما (أ ف ب)

عزز منتخب إيطاليا صدارته لمجموعته العاشرة وحقق العلامة الكاملة بعدما كان ضمن تأهله الى نهائيات كأس اوروبا 2020 ، باكتساحه ضيفه أرمينيا بنتيجة 9-1 ضمن منافسات الجولة الاخيرة من التصفيات.

وبحسب وكالة "أوبتا" للاحصاءات، فهي المرة الاولى التي يسجل فيها منتخب إيطاليا تسعة أهداف منذ آب/ أغسطس 1948 وفوزه على الولايات المتحدة 9-صفر ضمن أولمبياد لندن، علما أن أكبر انتصار للـ "أتزوري" يعود إلى عام 1928 بفوزه على مصر 11-3 في أولمبياد أمستردام.

وهو الفوز الحادي عشر تواليا، منها 10 في التصفيات، باشراف المدرب روبرتو مانشيني في إنجاز غير مسبوق، لترفع إيطاليا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 30 نقطة بالتمام والكمال، بفارق 12 نقطة عن منتخب فنلندا الثاني الذي سقط أمام مضيفه اليونان 1-2، علما أن المنتخب الخاسر لم يتأثر بهذه الخسارة إذ كان ضمن تأهله إلى البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى ملعب "رنزو باربيرا" في باليرمو وفي مباراة من جهة واحدة، افتتح منتخب الـ "أتزوري" التسجيل بعد عرضية من فيديريكو كييزا ورأسية من تشيرو إيموبيلي (8)، ولم تكد أرمينيا تستفيق من الهدف الاول حتى اتبعه الـ "أتزوري" بثان بفضل نيكولو زانيولو الذي استفاد من تمريرة من إيموبيلي لينفرد بالحارس أرام ايرابيتيان ويسدد كرة في الشباك (9).

واضاف اصحاب الارض الهدف الثالث بعد تمريرة في العمق من ليوناردو بونوتشي وصلت إلى المندفع من الخلف نيكولو باريلا الذي لم يجد صعوبة في اسكانها الشباك برغم خروج حارس المرمى.

وسجل إيموبيلي هدفه الشخصي الثاني له والرابع لفريقه اثر تمريرة من زانيولو انفرد على اثرها بالحارس وتجاوزه بسهولة ليسدد في المرمى الخالي (33).

في الشوط الثاني، عاد زانيولو للتسجيل فأضاف هدفه الشخصي الثاني له والخامس لفريقه بتسديدة قوية من داخل المنطقة (64). فيما اضاف المدافع أليسيو رومانيولي الهدف السادس (72)، وجورجينيو الهدف السابع من ركلة جزاء احتسبها الحكم اثر خطأ على البديل ريكاردو أورسوليني (75)، ليعود الاخير ويسجل الثامن لفريقه برأسية من داخل المنطقة (77). قبل أن يختتم فيديريكو كييزا مهرجان التهديف (81).

وسجلت أرمينيا هدف الشرف عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة لادغار بابايان عجز الحارس أليكس ميريت الذي حل بدلا من سلفاتوري سيريغو في صدها (79).

وفي مباراة أخرى فازت البوسنة على مضيفها ليشتنشتاين بثلاثية نظيفة.

© 2019 AFP