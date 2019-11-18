تصفيات أوروبا 2020: اسبانيا تختتم مشوارها بفوز كبير على رومانيا

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

اختتم المنتخب الاسباني الضامن لتأهله الى نهائيات كأس أوروبا مشواره في التصفيات بفوزه على رومانيا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة السادسة للجولة الاخيرة.

ورفعت إسبانيا التي ضمنت وضعها في المستوى الأول خلال القرعة المقررة في 30 الشهر الحالي، رصيدها في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادلين في عشر مباريات، أمام السويد الثانية برصيد 21 نقطة بعد فوزها على جزر فارو بثلاثية نظيفة. واحتلت النروج المركز الثالث مع 17 نقطة بفضل فوزها على متذيلة الترتيب مالطا 2-1، أمام رومانيا الرابعة (14) وجزر فارو (3).

على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد، افتتحت اسبانيا التسجيل بعد ثماني دقائق من صافرة البداية بعدما تابع فابيان رويز تسديدة "على الطاير" للمدافع داني كارفاخال صدها الحارس سيبريان تاتاروشانو وعادت اليه وحولها إلى الشباك.

وتقدمت "لا روخا" بهدفين بعدما ضاعف جيرارد مورينو برأسية رصيد فريقه (33)، ثم اضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه بعد لعبة جماعية بدأها ألفارو موراتا إلى سانتي كازورلا ومنه إلى خوسيه غايا الذي مررها عرضية داخل المنطقة تلقفها جيرارد واسكنها الشباك (43).

واضافت اسبانيا الهدف الرابع بالنيران الصديقة بعدما حول أدريان روس تمريرة لمورينو داخل المنطقة إلى شباك فريقه عن طريق الخطأ (45)، قبل أن يختتم ميكيل أويارزابال المهرجان التهديفي في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع (90+1).

© 2019 AFP