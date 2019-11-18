"طيران الامارات" تشتري 50 ايرباص "ايه 900-350" بـ16 مليار دولار

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دبي (أ ف ب)

أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" الاثنين عن صفقة مع شركة ايرباص لشراء 50 طائرة من طراز "ايه 900-350" بقيمة 16 مليار دولار، في خطوة بدت وكأنّها تهدف لإعادة تنظيم اسطول الشركة الإماراتية بعد تخليها عن عدد من طائرات "ايه 380" الضخمة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لمجموعة "طيران الإمارات" للصحافيين خلال معرض دبي للطيران "أنا سعيد بالاعلان عن شراء 50 طائرة ايرباص 350 بقيمة 16 مليار دولار".

ووقّع الشيخ أحمد الاتفاق مع غيوم فاوري الرئيس التنفيذي لإيرباص، على أن يبدأ تسليم هذه الطائرات للشركة الإماراتية في أيار/مايو 2023.

وتملك المجموعة الإماراتية 113 طائرة ايرباص "ايه 380"، وتنتظر استلام 10 طائرات من نفس الطراز خلال الأشهر المقبلة. كما تملك 158 طائرة بوينغ 777، على أن تستلم 150 طائرة أخرى من هذا الطراز خلال السنوات القادمة.

وتحلّ اتفاقية الشراء هذه البالغة قيمتها 16 مليار دولار، محل اتفاقية نوايا وُقّعت في شباط/فبراير الماضي بقيمة 21,4 مليار دولار، حيث أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" حينها عن عزمها شراء 30 طائرة "ايه 350" و40 طائرة "ايه 330".

ولم يوضح المسؤول الإماراتي سبب التخلي عن طراز "ايه 330" والاعتماد على طراز "ايه 350" وحده.

وقالت المجموعة في بيان إنّ الطائرات الجديدة تتيح "خدمة نطاق واسع من الأسواق الجديدة، ليس على مستوى المنطقة وحسب، بل على مستوى العالم وبرحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقاً من دبي".

وتعتزم "طيران الإمارات" تجهيز هذه الطائرات "بأحدث المنتجات، وتوفير عدة توزيعات للمقاعد بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة"، وفقا للبيان.

- حديثة وكفوءة -

وأوضح الشيخ أحمد "اتّخذنا هذا القرار بعد إجراء مراجعة شاملة لمختلف خيارات الطائرات وخطط أسطولنا، ذلك أن استراتيجية طيران الإمارات على المدى الطويل تقوم على الاستثمار في الطائرات الحديثة والكفؤة".

وتابع "نحن على ثقة تامة من أداء طائرة ايه 350 التي ستمنحنا إلى جانب طائراتنا ايه 380 و777 مرونة تشغيلية إضافية من حيث السعة والمدى وتنوع مقصورات الركاب، ما يعزز نموذج عملنا لتوفير خدمات نقل جوي تتسم بالكفاءة والراحة".

و"طيران الإمارات" أكبر مشغّل لطائرات ايرباص 380 وبوينغ 777 على مستوى العالم.

ويُذكر أنّ أرباح "طيران الإمارات" نصف السنوية زادت بمعدل ثلاثة أضعاف تقريبا، مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي التي كانت شهدت تراجعا كبيرا، حسبما أفادت المجموعة الإماراتية في بيان الخميس.

وبلغت الأرباح خلال الفترة الممتدة بين بداية السنة المالية في نيسان/أبريل ونهاية أيلول/سبتمبر 235 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 282 بالمئة عن السنة الماضية حين بلغت 62 مليون دولار فقط.

وفي شباط/فبراير الماضي، طلبت المجموعة الاستعاضة عن العشرات من طائرات "ايه 380" التي كانت أعلنت نيتها الاستحصال عليها، بطلب شراء أربعين طائرة "ايه330-نيو" وثلاثين "ايه350".

ودفع هذا الأمر ايرباص إلى وقف إنتاج طائرة "إيه380" والتوقف عن تسليمها بحلول 2021.

وقال فاوري حسبما نقل عنه بيان "طيران الإمارات" إن "ثقة طيران الإمارات بطائراتنا ذات الجسم العريض تشريف لنا وتعزيز لشراكتنا إلى مستوى أعلى".

وتابع "سوف توفّر طائرات ايه 350 فوائد ومزايا اقتصادية وبيئية لأسطول الناقلة. ونحن نتطلع قدماً لرؤية طائرات ايه 350 وهي تحلق بألوان طيران الإمارات".

وفي حين أثر قرار وقف إنتاج "إيه 380" سلباً على النتائج المالية لشركة ايرباص في 2018، مع تسجيل تراجع بقيمة 463 مليون يورو من الأرباح التشغيلية، فإنه مكّنها من التخلي من برنامج لا مستقبل له والتركيز على طائرات المسافات الطويلة ذات السعة المتوسطة والتي يزداد الطلب عليها في سوق اليوم.

© 2019 AFP