"طيران الامارات" تعلن عن صفقة لشراء 50 ايرباص 900-350 بـ16 مليار دولار

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دبي (أ ف ب)

أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" الاثنين عن صفقة مع شركة ايرباص لشراء 50 طائرة من طراز 900-350 بقيمة 16 مليار دولار، على أن يبدأ تسليم هذه الطائرات للشركة الإماراتية العملاقة في أيار/مايو 2023.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لمجموعة "طيران الإمارات" للصحافيين خلال معرض دبي للطيران "أنا سعيد بالاعلان عن شراء 50 طائرة ايرباص 350 بقيمة 16 مليار دولار".

ووقع الشيخ أحمد الاتفاق مع غيوم فاوري الرئيس التنفيذي لإيرباص.

وتحلّ اتفاقية الشراء هذه محل اتفاقية نوايا وُقّعت في شباط/فبراير الماضي، حيث أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" حينها عن عزمها شراء 30 طائرة "ايه 350" و40 طائرة "ايه 330".

وقالت المجموعة في بيان إنّ الطائرات الجديدة تتيح "خدمة نطاق واسع من الأسواق الجديدة، ليس على مستوى المنطقة وحسب، بل على مستوى العالم وبرحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقاً من دبي".

وتعتزم "طيران الإمارات" تجهيز هذه الطائرات "بأحدث المنتجات، وتوفير عدة توزيعات للمقاعد بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة".

وطيران الإمارات أكبر مشغّل لطائرات ايرباص 380 العملاقة على مستوى العالم.

وفي شباط/فبراير الماضي، طلبت المجموعة الاستعاضة عن العشرات من طائرات "ايه 380" التي كانت أعلنت نيتها الاستحصال عليها، بطلب شراء أربعين طائرة "ايه330-نيو" وثلاثين "ايه350".

ودفع هذا الأمر ايرباص إلى وقف إنتاج طائرة "إيه380" والتوقف عن تسليمها بحلول 2021.

© 2019 AFP