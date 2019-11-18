كأس اوروبا 2020: سويسرا والدنمارك الى النهائيات

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باريس (أ ف ب)

بلغ منتخبا سويسرا والدنمارك نهائيات كأس اوروبا 2020 بفوز الاول على جبل طارق 6-1، وتعادل الثاني مع جمهورية ايرلندا 1-1 في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة الاثنين.

وتصدرت سويسرا ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن الدنمارك.

وهي المرة الخامسة التي تخوض فيها سويسرا النهائيات القارية والتاسعة للدنمارك بطلة اوروبا عام 1992.

في المباراة الاولى، كانت سويسرا في بحاجة الى التعادل فقط لضمان التأهل، لكنها اتخمت شباك جبل طارق المتواضعة بستة اهداف مقابل هدف وحيد.

وسجل اهداف سويسرا سيدريك ايتن (10 و84) وروبن فارغاس (50) وكريستيان فاسناخت (57) ولوريس بنتو (75) وغرانيت شاكا (86)، اما هدف جبل طارق فسجله ريس ستايك (74).

بدورها، دخلت الدنمارك مواجهتها الصعبة مع جمهورية ايرلندا في دبلن وهي في حاجة ايضا الى نقطة واحدة.

وانتظر المنتخب السكندينافي الدقيقة 73 ليفتتح له مارتان برايثويت التسجيل من مسافة قريبة (73) قبل ان يدرك مات دوهيرتي التعادل لايرلندا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق من كرة رأسية.

ورمى المنتخب الايرلندي بكل ثقله لتسجيل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة وانتزاع بطاقة التأهل لكن من دون طائل.

© 2019 AFP