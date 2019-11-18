لماذا لا يمكن لبنزيمة اللعب لمنتخب الجزائر؟

عبر مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة عبر تغريدة على تويتر عن استعداده "اللعب مع إحدى الدول المخول له اللعب معها"، في إشارة منه إلى منتخب بلاده الأصلي الجزائر، ردا منه على رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي قال في تصريح إن "مغامرته (بنزيمة) مع منتخب فرنسا انتهت". فهل هي فعلا نهاية هداف الريال مع منتخب الديوك وهل بإمكانه أن يخوض تجربة جديدة مع ثعالب الصحراء؟

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يعود ملف علاقة مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة بالمنتخب الفرنسي إلى واجهة الأحداث الرياضية، عقب جواب لرئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت حول إمكانية عودة بنزيمة إلى صفوف الزرق، قال فيه: إن "مغامرته مع منتخب فرنسا انتهت"، ليضع عبر ذلك حدا للمسار الدولي لبنزيمة مع الديوك.



وجاء رد بنزيمة على رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عبر تويتر بكتابته: "كنتُ أعتقد أنك لا تتدخل في قرارات المدربين.. فقط أنا من يضع نهاية لمسيرتي الدولية" قبل أن يضيف "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب مع إحدى الدول المخول لي اللعب معها وسترى". في إشارة منه إلى ثعالب الصحراء، الذين أشاد بأدائهم في مناسبات عديدة.



عن إمكانية التحاق بنزيمة بالخضر من عدمها، وما إذا كان المسار الدولي لمهاجم ريال مدريد مع الزرق قد انتهى فعلا، والأسباب الحقيقية التي دفعت برئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى إطلاق هذه التصريحات. كل هذه الأسئلة يجيب عنها مسؤول القسم الرياضي في فرانس24 وديع فيعاني.

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019



هل بإمكان اللاعب كريم بنزيمة الانضمام للمنتخب الجزائري؟



قوانين كرة القدم الدولية لا تسمح للاعب الذي يخوض مباراة دولية مع أحد المنتخبات أن يخوض مباريات مع منتخب آخر. ولا تمنح هذه الإمكانية إلا للاعبين الذين يلعبون لمنتخبات تحت العشرين سنة أو 18 عاما من العمر. بالنسبة لحالة بنزيمة فهو خاض مباريات رسمية مع المنتخب الفرنسي، ولا يمكن له اللعب للمنتخب الجزائري.



هل انتهى فعلا المسار الدولي لبنزيمة؟



القرار النهائي في استدعاء بنزيمة لتعزيز صفوف المنتخب الفرنسي يعود إلى المدرب ديدييه ديشان، وليس لرئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت. وديشان فضل الاستغناء عن خدمات بنزيمة، لأنه يرى أن مهاجم ريال مدريد أساء إليه عندما قال إنه استجاب لضغط فئة عنصرية من الفرنسيين لاستبعاده من تشكيلة الزرق.



لم يبد المدرب الجزائري جمال بلماضي أي رغبة في فتح باب الخضر بوجه بنزيمة. كيف تفسر تصريح بلماضي؟



جمال بلماضي يعلم أن التحاق بنزيمة بالمنتخب الجزائري غير ممكن، ولربما هو استاء من السؤال الذي طرح عليه، وهي طريقة، أعتقد أنه عبر من خلالها، عن رفضه للإجابة عن سؤال من هذا النوع.



لماذا اختار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذا الظرف تحديدا لإثارة قضية بنزيمة؟



أراد رئيس الاتحاد الفرنسي أن يحمي المنتخب الفرنسي، لأن مهاجم الزرق أوليفي جيرو له جملة من المشاكل مع ناديه شيلسي، وهناك تساؤلات حول قدراته البدينة والفنية على تمثيل العلم الفرنسي، فيما يتألق بزيمة في صفوف ريال مدريد ويسجل العديد من الأهداف، وبالتالي اسمه كمهاجم فرنسي يفرض نفسه في تشكيلة الزرق، إلا أن رئيس الاتحاد أراد بهذه الطريقة استبعاد أي إمكانية لاستدعاء بنزيمة لصفوف الزرق. لكن إذا كان هناك في المستقبل مدرب آخر للمنتخب الفرنسي، ربما يكون له رأي آخر من بنزيمة، ويقرر استدعاءه، سيكون رئيس الاتحاد الفرنسي مجبرا على الاستجابة لاختيارات مدرب الديوك.

بوعلام غبشي