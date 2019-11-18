مالي: مقتل 24 جنديا على الأقل في معارك ضد الجهاديين في شرق البلاد

أعلن الجيش المالي أن 24 جنديا قتلوا الاثنين أثناء معارك وقعت في شرق البلاد أثناء عملية عسكرية مشتركة بين القوات المالية والنيجيرية، تم القضاء فيها على 17 جهاديا.

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قتل 24 جنديا ماليا و17 جهاديا الاثنين خلال معارك وقعت في شرق مالي التي تشهد تدهورا أمنيا مستمرا، بحسب ما أعلن الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأعلن الجيش المالي أنه في خضم عملية مشتركة للقوات المالية والنيجرية ضد الجهاديين، تعرّضت دورية لهجوم في تابانكورت.



وأوضح الجيش أن القوات المالية "تأسف لمقتل 24 شخصا، وجرح 29 ووقوع أضرار مادية. وقد أحصينا مقتل 17 إرهابيا، وتوقيف نحو مئة مشتبه به".

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد تبنى في الثاني من الشهر الجاري هجوما على موقع عسكري في شمال مالي، قتل فيه 49 جنديا من الجيش المالي. وفقدت القوات المالية قبل أكثر من شهر 40 فردا من جنودها في هجومين متفرقين على الحدود مع بوركينا فاسو.



فرانس 24/ أ ف ب