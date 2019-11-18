مقتل ثلاثة اشخاص في اطلاق نار في ولاية اوكلاهوما (اعلام اميركي)

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واشنطن (أ ف ب)

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم في اطلاق نار في وقت مبكر الاثنين في متجر وول مارت في دنكان بولاية اوكلاهوما، حسب ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية نقلا عن دورية الطرق السريعة بالولاية والشرطة المحلية.

ونقلت شبكة "تي ان ان" عن قائد شرطة دنكان داني فورد قوله إن إطلاق النار وقع خارج المتجر وأن المشتبه به احد القتلى.

وتم اغلاق المدارس في المنطقة موقتا، قبل أن تسمح لها الشرطة مجددا بفتح أبوابها، بحسب بيان للمدارس العامة في المنطقة على فيسبوك.

ووقع إطلاق النار الإثنين بعيد الساعة العاشرة صباحا، وفق الشرطة التي أعلنت مقتل رجلين وامرأة.

وفي الثالث من آب/أغسطس، قُتل 22 شخصًا معظمهم من المتحدرين من أميركا اللاتينية، كانوا يتسوّقون في متجر مكتظّ من متاجر وول مارت في إل باسو. وأوقفت الشرطة رجلا أبيض يبلغ 21 عاما قال إنه نفّذ الاعتداء ردا على "غزو المتحدرين من أميركا اللاتينية" لتكساس.

وكان متجر آخر لوول مارت في ولاية ميسيسيبي قد شهد في تموز/يوليو إطلاق نار أدى إلى مقتل موظفَين وجرح شرطي.

وكانت وول مارت قد أعلنت بعد حادثتي إطلاق النار أنها ستفرض قيودا على بيع الأسلحة والذخيرة.

وأعلنت الشرطة في فريسنو في كاليفورنيا مقتل أربعة أشخاص بالرصاص وجرح ستة جراء إطلاق نار وقع الأحد خلال تجمّع لمشاهدة مباراة بكرة القدم الأميركية.

© 2019 AFP