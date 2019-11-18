ميسي ينقذ الارجنتين من الخسارة امام الاوروغواي

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تل ابيب (أ ف ب)

انقذ نجم برشلونة الاسباني ليونيل ميسي منتخب بلاده الارجنتين من الخسارة امام جاره الاوروغوياني بادراكه التعادل 2-2 في الرمق الاخير من المباراة الودية في تل ابيب الاثنين.

وتقدم المنتخب الاوروغوياني مرتين الاولى عبر مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ادينسون كافاني (34) قبل ان يدرك مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي سيرخيو اغويرو التعادل للارجنتين، ثم منح لويس سواريز من برشلونة التقدم مجددا للاوروغواي (69)، قبل ان يعادل زميله في الفريق الكاتالوني ميسي النتيجة في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وكان ميسي سجل هدف المباراة الوحيد في مرمى الغريم التقليدي البرازيل في مباراة ودية اقيمت في الرياض الجمعة.

ولم يكن ميسي قد خاض قبل موقعة البرازيل اي مباراة مع منتخب بلاده منذ ان طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في كوبا اميركا في 7 تموز/يوليو الماضي، وذلك بسبب إيقافه لمدة ثلاثة اشهر وتغريمه 50 ألف دولار على خلفية اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

© 2019 AFP