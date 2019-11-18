نتانياهو يرحّب بالموقف الأميركي إزاء المستوطنات

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القدس (أ ف ب)

رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين بالتحول في موقف الولايات المتحدة التي لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي"، واصفا الأمر بأنه "يصحح خطأ تاريخيا".

وقال نتانياهو في بيان إن "هذه السياسة تعكس حقيقة تاريخية بأن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب في يهودا والسامرة. في الواقع نحن ندعى يهودا لأننا شعب يهودا".

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعيد إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول في السياسة الخارجية لهذا البلد.

وفي تصريح بالعبرية أشاد "مجلس يشا" وهو هيئة تمثّل المستوطنين" بإدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب التي كشفت الحقيقة حول وضع المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة ووادي الأردن".

وتابع البيان "بعد الاعتراف الأميركي علينا أن ننتقل للمرحلة التالية وهي تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات".

بدوره أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتحول الموقف الأميركي.

وقال كاتس إن "حق الشعب اليهودي بأرض إسرائيل لا جدال فيه".

© 2019 AFP