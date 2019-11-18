وصول 1350 مهاجرا الى جزر بحر ايجه في نهاية الاسبوع

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اثينا (أ ف ب)

وصل أكثر من 1350 مهاجرا ولاجئا الى الجزر اليونانية في بحر ايجه قبالة تركيا، بين الجمعة وصباح الاثنين، بحسب حرس السواحل اليونانيين.

وتدخل حرس السواحل لانقاذ 658 شخصا منذ الجمعة في حين وصل 730 آخرون الى سواحل الجزر اليونانية في بحر ايجه.

واعلنت الحكومة اليونانية في بداية تشرين الاول/اكتوبر انها ستنقل تدريجيا عشرين الف شخص من جزر باتجاه الداخل بحلول نهاية 2019 وذلك لتخفيف الازدحام في مخيمات الجزر المكتظة. ويعيش حاليا أكثر من 32 الف شخص في خمسة مخيمات طاقتها الاستيعابية لا تزيد على 6200 شخص.

ووصل الاثنين 179 طالب لجوء الى ميناء بيراوس قبل نقلهم الى مخيمات ايواء داخل البلاد.

لكن ايواء المهاجرين داخل اليونان يواجه ردود فعل مناهضة، ونظمت تظاهرات ضدهم في العديد من المدن والقرى.

وعبرت شبكة تسجيل حوادث العنف العنصري الاثنين الماضي عن القلق ازاء "ارتفاع عدد الحوادث العنصرية وكراهية الاجانب" تجاه المهاجرين خلال عمليات نقلهم الى داخل الاراضي اليونانية.

واكدت منظمة اطباء بلا حدود السبت وفاة رضيع (8 اشهر) بسبب الاجتفاف في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس.

وفي نهاية ايلول/سبتمبر توفيت لاجئة افغانية في حريق في المخيم ذاته.

© 2019 AFP