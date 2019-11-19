البرازيل تهزم كوريا الجنوبية وتحقق فوزها الاول بعد 5 مباريات

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ابوظبي (أ ف ب)

استعادت البرازيل لغة الانتصارات بعد عجزها عن ذلك في آخر 5 مباريات، بفوزها على كوريا الجنوبية 3-صفر الثلاثاء في ابوظبي ضمن استعدادات الطرفين لاستحقاقاتهما المقبلة.

وسجل لوكاس باكيتا (9) وفيليبي كوتينيو (36) ودانيلو داسيلفا (60) اهداف البرازيل.

ومنذ نيلها لقب "كوبا اميركا" على ارضها في 8 تموز/ يوليو الماضي فشلت البرازيل في تحقيق الفوز خلال خمس مباريات ودية، حيث خسرت مرتين اخرها امام الارجنتين في 15 الحالي في الرياض وامام البيرو، وتعادلت 3 مرات.

لكن كتيبة المدرب ادينور ليوناردو باتشي "تيتي" قدمت عرضا جيدا على الرغم من غياب نجم نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار المصاب بتمزق عضلي.

وافتتح السيليساو التسجيل بعد مرور تسع دقائق اثر هجمة ملعوبة من لاعب وسط بايرن ميونيخ الالماني المعار من برشلونة الاسباني كوتينيو الذي مرر كرة داخل المنطقة بعد مجهود فردي الى مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني رينان لودي الذي مررها عرضية تابعها لاعب وسط ميلان الايطالي باكيتا بارتماءة رأسية في الشباك الكورية (9).

وأكدت البرازيل تفوقها بتسجيلها الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة رائعة سددها كوتينيو (36).

وافتتح مدافع يوفنتوس الإيطالي دانيلو (28 عاما) باكورة اهدافه الدولية في مباراته ال26 مع منتخب بلاده بتسجيله الثالث اثر تسديدة قوية بيمناه من حافة المنطقة مستفيدا من عرضية المتألق لودي (60).

© 2019 AFP