الدوري الأميركي للمحترفين: كارميلو أنطوني يعود من بوابة بورتلاند

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن نادي بورتلاند ترايل بلايزرز الثلاثاء عن تعاقده مع لاعب نيويورك نيكس السابق المخضرم كارميلو أنطوني، بعد نحو شهر من انطلاق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقال رئيس النادي نيل أولشيه "كارميلو نجم مؤسس في هذا الدوري وسيفرض حضوره الاحترام في غرفة تبديل الملابس ووجودة لعبه على أرض الملعب".

ولم يكشف بورتلاند شروط العقد الذي يربطه بأنتوني الذي سيرتدي الرقم 00.

وفقا لشمس شارانيا الصحفي في "ذي أثلتيك"، التزم اللاعب بـ "سنة واحدة غير مضمونة"، مما يعني أن النادي قد يختار أو لا يختار إنهاء عقده حتى بداية كانون الثاني/يناير القادم. وفي حال بقائه فإنه سيكمل العقد حتى نهاية الموسم.

وقال أنطوني عبر قناته على موقع يوتيوب "لقد راقبت دائما بورتلاند، لم يكن من الممكن القيام به (الانتقال)، لكن اليوم هي فرصة مثالية، أنا وداميان (ليلارد) نتحدث معا بشكل منتظم (...) سي جاي (ماكولوم) يأتي للتدريب في صالتي منذ أربع سنوات، ساقول لهم هذا ما يمكنني القيام وهكذا استطيع المساعدة (...) لن ينجح الأمر إلا إذا رأينا كل الأشياء بالطريقة نفسها.

ويعود أنطوني (35 عاما) إلى عالم كرة السلة بعد ما يقارب العام من الابتعاد عن الملاعب، حينما خاض آخر مباراة له في الدوري مع فريقه السابق هيوستن روكتس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وبدأ أنطوني مسيرته الاحترافية في دنفر ناغتس عام 2003، قبل الانتقال إلى نيويورك نيكس 2011 حيث أمضى ستة مواسم، قبل الانتقال الى أوكلاهوما سيتي ثاندر لموسم ومنه الى روكتس.

وسجل اللاعب 25551 نقطة خلال مسيرته التي شهدت تتويجه بالذهبية الأولمبية ثلاث مرات مع منتخب بلاده، وبمعدل 24 نقطة في المباراة الواحدة، ما يضعه في المركز الـ19 بين أفضل المسجلين عبر التاريخ.

© 2019 AFP