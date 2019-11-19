الدوري الأميركي للمحترفين: هاردن ووستبروك يمنحان روكتس فوزا جديدا

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لوس انجليس (أ ف ب)

واصل هيوستن روكتس بدايته القوية للموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتحقيقه فوزه الثامن تواليا والحادي عشر في 14 مباراة حتى الآن، وجاء على حساب ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 132-108 الإثنين.

وبعد أن أمطر سلة مينيسوتا بـ49 نقطة خلال مباراة السبت، ضرب جيمس هاردن مجددا ووصل الى حاجز الثلاثين نقطة أو أكثر للمباراة الثامنة تواليا بتسجيله 36 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، معززا صدارته لترتيب أفضل مسجلي الدوري بمعدل 39,2 نقطة في المباراة الواحدة.

وساهم الوافد الجديد راسل وستبروك بهذا الفوز السهل لفريقه الذي هيمن على كافة أرباع اللقاء وتقدم على ضيفه بفارق 10 نقاط أو أكثر معظم فترات المواجهة (أنهى الأرباع 29-30 و35-20 و35-26 و33-32)، وذلك بتحقيقه الـ "تريبل دابل" الثالث له هذا الموسم والـ 141 في مسيرته بعد أن سجل 28 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وأنهى جميع اللاعبين الخمسة الأساسيين في فريق المدرب مايك دانتوني اللقاء بعشر نقاط أو أكثر، وكان أفضلهم، من بعد هاردن ووستبروك، كلينت كابيلا بتسجيله 22 مع 20 متابعة.

وأشاد وستبروك بزميله هادرن بالقول "أعتقد أن الناس يميلون الى الاعتياد على العظمة عندما يرونها يوما بعد الآخر. هذا أمر طبيعي لأنه لا يوجد أي لاعب آخر بإمكانه فعل ذلك (ما يقوم به هاردن). لو كان ما يحققه طبيعيا لقام به الجميع".

ورأى لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر السابق أن هاردن "وضع نفسه في وقع أن يكون أحد أفضل... المسجلين في التاريخ".

وفي المقلب الآخر، تألق سي دجاي ماكولم بتسجيله 25 نقطة، إلا أنه لم يلق المساندة الكافية من نجم الفريق الآخر داميان ليلارد الذي نجح في 4 من محاولاته الـ15 فقط واكتفى بـ13 نقطة، ما سهل من مهمة هيوستن الذي ألحق ببورتلاند هزيمته التاسعة بعد مباراة دخل الى ربعها الأخير وهو في المقدمة بفارق 23 نقطة نتيجة هيمنته على الربع الثالث بتسجيله 35 نقطة مقابل 26 لضيفه.

وفي المباريات الأخرى، حافظ تورونتو رابتورز حامل اللقب على سجله المثالي في ملعبه، بتحقيقه فوزه الخامس من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن بين جمهوره، والتاسع في 13 مباراة بالمجمل، وجاء على حساب تشارلوت هورنتس بنتيجة كبيرة 132-96، بفضل جهود كل من الكاميروني باسكال سياكام (20 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة) والبريطاني أو دجي أنونوبي (24 مع 5 متابعات) ونورمن باول (17 مع 6 متابعات).

وقاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو، أفضل لاعب في الموسم الماضي، فريقه ميلووكي باكس لفوزه الرابع تواليا والعاشر في 13 مباراة، وذلك بتسجيله 33 نقطة مع 10 متابعات في معقل شيكاغو بولز الذي سقط بين جماهيره 101-115 وتلقى هزيمته العاشرة في 14 مباراة.

وبعد أن توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 10 مباريات بخسارته الأحد أمام ساكرامنتو كينغز، عاد بوسطن سلتيكس سريعا الى سكة الفوز بتغلبه على مضيفه فينيكس صنز 99-85، محققا فوزه الحادي عشر في 13 مباراة بفضل جايسون تاتوم (26 نقطة مع 11 متابعة) وكمبا ووكر (19 مع 5 تمريرات حاسمة) وماركوس سمارت (17 نقطة).

وهيمن بوسطن تماما على اللقاء وأنهى الشوط الأول متقدما بفارق 15 نقطة، ثم لم يسمح لمضيفه بالاقتراب منه لأكثر من 9 نقاط خلال الشوط الثاني.

© 2019 AFP