"العفو الدولية": أكثر من مئة شخص قتلوا في احتجاجات شهدتها عدة مدن إيرانية

أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن أكثر من 100 متظاهر قتلوا نتيجة قمع قوات الأمن الإيرانية للمظاهرات في عدة مدن. وأضافت أن الحصيلة الحقيقية "ربما تكون أعلى من ذلك بكثير". وكانت وكالتا أنباء إيرانيتان قد أفادتا أن ثلاثة عناصر من قوات حفظ النظام قتلوا في كمين بالسلاح الأبيض على أيدي "مثيري شغب" بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

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أفادت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بأن تقارير موثوقة تشير إلى أن أكثر من 100 متظاهر قتلوا في مناطق مختلفة من إيران منذ أن أمرت السلطات قوات الأمن بقمع التظاهرات التي اندلعت عقب رفع أسعار البنزين.



وقالت المنظمة الحقوقية إنه "وفقا لتقارير موثوقة فإن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة"، مضيفة أن "حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، إذ تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر".

وكانت وكالتا الأنباء الإيرانيتان فارس و"إيسنا" قد أعلنتا ليل الاثنين الثلاثاء أن "مثيري شغب" قتلوا ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام الإيرانية بالسلاح الأبيض.



وكتبت الوكالتان أن الرجال الثلاثة وهم أحد عناصر الحرس الثوري واثنان من أفراد "الباسيدج"، قتلوا في "كمين" بالقرب من العاصمة الإيرانية.

فرانس24/أ ف ب