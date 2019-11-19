انفجارات قرب مطار دمشق وإسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من سوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم سماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي دون أن تحدد مصادرها. في حين أعلن الجيش الإسرائيلي على تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن اعتراضه لأربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، دون أن تصيب أي من هذه الصواريخ أهداف في إسرائيل.

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أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه اعترض أربعة صواريخ أطلقت من سوريا المجاورة بينما تحدثت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن "دوي انفجارات" سمع بالقرب من مطار دمشق.

وفي دمشق، تحدثت وسائل الإعلام الحكومية في وقت مبكر من الثلاثاء عن "دوي انفجارات سمع في المطار"، بدون أن تضيف أي تفاصيل.



وذكر الجيش الإسرائيلي في رسالة على تطبيق واتساب "بعدما أطلقت صفارات الإنذار في قرى إسرائيلية في الجولان اعترض النظام الدفاعي الجوي الإسرائيلي أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا أنه "لم يصب أي من الصواريخ هدفا في إسرائيل".



وشنت إسرائيل مئات الغارات في سوريا منذ بدء النزاع هناك عام 2011 معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس بشار الأسد، على حد قولها.



وتحتل إسرائيل منذ 1967 جزءا من الجولان قامت بضمه في 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان حيث يعيش 18ألف سوري مع نحو 20 ألف مستوطن يهودي.



وكان الجيش الإسرائيلي ذكر الأسبوع الماضي أن نحو 450 صاروخا أطلقت باتجاه إسرائيل من قطاع غزة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية ضد قيادي في حركة الجهاد الإسلامي. لكن لم يتم إطلاق أي صاروخ من سوريا.



فرانس24/ أ ف ب