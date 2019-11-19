بطولة تونس: الإسباني غاريدو مدربا للنجم الساحلي

إعلان اقرأ المزيد

تونس (أ ف ب)

أعلن النجم الساحلي التونسي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو حتى حزيران/يونيو 2021 خلفا لفوزي البنزرتي الذي تم الانفصال عنه بالتراضي في اواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة المديرة للفريق في ندوة صحافية مشتركة مع المدرب أن من بين العوامل التي رجحت كفة هذا الفني هي سياسته في التعويل على شبان النادي مثلما كان الحال في فريق فياريال الإسباني علاوة على إلمامه بخصائص الكرة الإفريقية بإشرافه على تدريب الاهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.

من جهته، اعرب غاريدو عن سعادته بالاشراف على فريق في حجم النجم الساحلي الذي يبحث دائما عن الفوز بالالقاب سواء على الصعيد المحلي او القاري.

وشدد غاريدو على اهمية ان يتمتع اللاعبون بقوة ذهنية من اجل التغلب على كل الصعاب لا سيما وان الفريق تنتظره مباريات عديدة على اكثر من صعيد اضافة الى اللعب من اجل الفوز في كل المباريات بدءا بالمباراة القادمة امام اتحاد بنقردان في الدوري المحلي.

يذكر ان غاريدو (50 عاما) يملك تجربة لا يستهان بها في عالم التدريب باشرافه على عدة فرق اوروبية وافريقية واسيوية على غرار فياريال وريال بيتيس الاسبانيين وكلوب بروج البلجيكي والاهلي والرجاء البيضاوي والاتفاق السعودي والعين الاماراتي.

وتوج غاريدو بلقب كأس الاتحاد الإفريقي مرتين، الاولى مع الاهلي عام 2014، والثانية مع الرجاء البيضاوي عام 2018. كما قاد الأهلي إلى التتويج بالكأس السوبر المصرية عام 2014 وكأس المغرب مع الرجاء عام 2017.

وكان النجم الساحلي انفصل عن البنزرتي عقب فقدانه لقب بطولة الأندية العربية غداة الخسارة أمام ضيفه شباب الأردن الأردني صفر-1 في إياب الدور الـ32، بعدما كام خسر امامه ذهابا 1-2.

وكان البنزرتي عاد الصيف الماضي إلى تدريب النجم الساحلي خلفا للمدرب الفرنسي روجيه لومير، بيد أن مشواره مع فريقه القديم الجديد كان مخيبا حيث خسر خمس مباريات وتعادل في واحدة مقابل فوز واحد.

© 2019 AFP