بومبيو "فخور" بدبلوماسييه ويلتزم الصمت حيال هجمات ترامب

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واشنطن (أ ف ب)

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المتهم بأنه ترك موظفيه يتورطون في القضية الأوكرانية، الإثنين أنه "فخور" بدبلوماسييه لكنه امتنع عن الرد بشكل واضح على هجمات الرئيس دونالد ترامب التي تتسم بطابع شخصي في أغلب الأحيان.

وردا على سؤال عن امتناعه عن دعم دبلوماسيين هاجمهم ترامب، قال بومبيو في مؤتمر صحافي "أدافع دائما عن موظفي وزارة الخارجية، أفضل سلك دبلوماسي في تاريخ العالم"، مؤكدا أنه "فخور جدا (...) بفريقي".

ويبدو أن إجراءات العزل التي أطلقها الديموقراطيون ضد ترامب، أضعفت موقع بومبيو الذي يعد من أعمدة سياسة الرئيس الأميركي الحالي المتهم بأنه مارس ابتزازا لدفع أوكرانيا إلى إجراء تحقيقات حول خصم سياسي أميركي.

ويواجه بومبيو انتقادات لأنه لم يعترض على طلب ترامب وبشكل أوسع لأنه سمح لعمل دبلوماسي مواز بإدارة العلاقات مع كييف برعاية رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس.

من جهة أخرى، يواجه بومبيو انتقادات أيضا لأنه لم يدعم السفيرة في كييف ماري يوفانوفيتش، عندما تمكن جولياني من التوصل إلى إقالتها الربيع الماضي، ثم عندما هاجمها ترامب شخصيا وعلنا.

وقال بومبيو أن رحيل يوفانوفيتش وتعيين وليام تايلور قائما بالأعمال في مكانها "لم يتقررا للسماح بأي عمل سيء". وعبر عن تأييد محدود لعمل السفيرة السابقة، مؤكدا أنها "قامت على كل حال بتطبيق السياسة الأوكرانية الملائمة".

وذكرت شبكة التلفزيون الأميركية "ان بي سي" أن دونالد ترامب عبر في الفترة الأخيرة وللمرة الأولى عن بعض الاستياء من بومبيو في إطار القضية الأوكرانية، معتبرا أنه مسؤول عن تعيين الدبلوماسيين الذين يدلون حاليا بإفادتهم في إطار إجراءات اتهامه وعزله.

ولم يستهدف رجل الأعمال السابق بهجماته بومبيو من قبل.

ف ف ف/اا/هت

© 2019 AFP