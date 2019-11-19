ترامب غاضب ازاء التكهنات حول صحته

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واشنطن (أ ف ب)

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض الثلاثاء ان "الصحافة في هذا البلد خطيرة" وذلك تعليقا على التكهنات حول حالته الصحية بعد زيارته نهاية الأسبوع مستشفى عسكري قرب واشنطن.

والسبت توجه الرئيس البالغ من العمر 73 عاما الى مستشفى والتر ريد "لإجراء فحوصه الطبية السنوية"، بحسب البيت الابيض.

وهذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا تأتي بعد تسعة أشهر فقط من الزيارة السابقة، أثارت التساؤلات.

وقال ترامب خلال اجتماع مع مسؤولين في حكومته "ذهبت لإجراء فحص طبي. فور عودتي قالت لي زوجتي +كيف تسير الأمور يا عزيزي؟ يقولون إنك ربما تعرضت لأزمة قلبية+".

وتابع قبل مهاجمة وسائل الاعلام "كنت هناك لفترة قصيرة ضمن الروتين قمت بجزء (من الزيارة الطبية)، والباقي في كانون الثاني/يناير".

واضاف ترامب "هؤلاء الناس مرضى. الصحافة في هذا البلد خطيرة. ليس لدينا حرية صحافة في هذا البلد، بل لدينا العكس. لدينا وسائل إعلام فاسدة وآمل أن يتنبهوا لأن هذا أمر سيء للغاية وخطير جدا بالنسبة لبلدنا".

وأصدر طبيب البيت الأبيض بيانا مساء الأحد يؤكد انه "على الرغم من بعض التكهنات" لم يشعر ترامب بأي ألم في الصدر ولم يتم تشخيصه أو "معالجته لمشاكل عاجلة أو حادة".

وكان الطبيب شون كونلي اكد خلال فحصه السابق في شباط/فبراير أن ترامب "في صحة جيدة للغاية".

© 2019 AFP